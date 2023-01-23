Рейтинг@Mail.ru
В Соледаре построят новое жилье, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/soledar-1846769093.html
В Соледаре построят новое жилье, заявил Пушилин
В Соледаре построят новое жилье, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.01.2023
В Соледаре построят новое жилье, заявил Пушилин
В Соледаре будет построено новое жилье, ибо восстанавливать там нечего, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:27
2023-01-23T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
жилье
денис пушилин
соледар
донецкая народная республика
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842525361_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_da0766c826b12285125411f69a739a43.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Соледаре будет построено новое жилье, ибо восстанавливать там нечего, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Мы абсолютно точно уверены, что там понадобится строительство нового жилья. Будем честными, там практически ничего восстановить будет невозможно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". При строительстве нового жилья в Соледаре будет учитываться опыт восстановления в рекордные сроки жилых кварталов Мариуполя, отметил он. "Мы в оперативные сроки тоже сможем здесь уложиться. Но исходя, опять же, из мер безопасности", - заверил Пушилин. Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января. Накануне Пушилин заявил, что принято решение не разворачивать в городе пункты гуманитарной помощи, так как там почти не осталось жителей.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
соледар
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842525361_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_e2d43d679bf83d45ebd636b41eb03341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жилье, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жилье, Денис Пушилин, Соледар, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
13:27 23.01.2023 (обновлено: 13:33 23.01.2023)
 
В Соледаре построят новое жилье, заявил Пушилин

Пушилин: в Соледаре построят новое жилье, восстанавливать там нечего

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Соледаре будет построено новое жилье, ибо восстанавливать там нечего, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы абсолютно точно уверены, что там понадобится строительство нового жилья. Будем честными, там практически ничего восстановить будет невозможно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При строительстве нового жилья в Соледаре будет учитываться опыт восстановления в рекордные сроки жилых кварталов Мариуполя, отметил он. "Мы в оперативные сроки тоже сможем здесь уложиться. Но исходя, опять же, из мер безопасности", - заверил Пушилин.
Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января. Накануне Пушилин заявил, что принято решение не разворачивать в городе пункты гуманитарной помощи, так как там почти не осталось жителей.
Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Солдаты говорили нам лишь одно". С чем столкнулись жители Соледара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖильеДенис ПушилинСоледарДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала