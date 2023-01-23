https://ria.ru/20230123/soledar-1846769093.html
В Соледаре построят новое жилье, заявил Пушилин
В Соледаре построят новое жилье, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.01.2023
В Соледаре построят новое жилье, заявил Пушилин
В Соледаре будет построено новое жилье, ибо восстанавливать там нечего, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:27
2023-01-23T13:27
2023-01-23T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
жилье
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соледар
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Соледаре будет построено новое жилье, ибо восстанавливать там нечего, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Мы абсолютно точно уверены, что там понадобится строительство нового жилья. Будем честными, там практически ничего восстановить будет невозможно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". При строительстве нового жилья в Соледаре будет учитываться опыт восстановления в рекордные сроки жилых кварталов Мариуполя, отметил он. "Мы в оперативные сроки тоже сможем здесь уложиться. Но исходя, опять же, из мер безопасности", - заверил Пушилин. Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января. Накануне Пушилин заявил, что принято решение не разворачивать в городе пункты гуманитарной помощи, так как там почти не осталось жителей.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
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в мире, жилье, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жилье, Денис Пушилин, Соледар, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
13:27 23.01.2023 (обновлено: 13:33 23.01.2023)
В Соледаре построят новое жилье, заявил Пушилин
Пушилин: в Соледаре построят новое жилье, восстанавливать там нечего