https://ria.ru/20230123/soledar-1846766074.html

Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль"

Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль" - РИА Новости, 23.01.2023

Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль"

Предприятие "Артемсоль" в Соледаре и соляные шахты города будут восстановлены, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:18

2023-01-23T13:18

2023-01-23T13:18

специальная военная операция на украине

денис пушилин

соледар

украина

донецкая народная республика

артемсоль

безопасность

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предприятие "Артемсоль" в Соледаре и соляные шахты города будут восстановлены, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" проставлялась в 22 страны мира. Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок были переоборудованы под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.

https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html

соледар

украина

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, соледар, украина, донецкая народная республика, артемсоль, безопасность, россия