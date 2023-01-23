https://ria.ru/20230123/soledar-1846766074.html
Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль"
Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль" - РИА Новости, 23.01.2023
Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль"
Предприятие "Артемсоль" в Соледаре и соляные шахты города будут восстановлены, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:18
2023-01-23T13:18
2023-01-23T13:18
специальная военная операция на украине
денис пушилин
соледар
украина
донецкая народная республика
артемсоль
безопасность
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предприятие "Артемсоль" в Соледаре и соляные шахты города будут восстановлены, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" проставлялась в 22 страны мира. Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок были переоборудованы под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Соледар, Украина, Донецкая Народная Республика, Артемсоль, Безопасность, Россия
Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль"
Пушилин заявил, что завод "Артемсоль" и шахты в Соледаре будут восстановлены