Рейтинг@Mail.ru
Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль" - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/soledar-1846766074.html
Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль"
Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль" - РИА Новости, 23.01.2023
Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль"
Предприятие "Артемсоль" в Соледаре и соляные шахты города будут восстановлены, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:18
2023-01-23T13:18
специальная военная операция на украине
денис пушилин
соледар
украина
донецкая народная республика
артемсоль
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845971184_0:0:2183:1228_1920x0_80_0_0_39b3a009c1fbed4d0a08692899230678.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предприятие "Артемсоль" в Соледаре и соляные шахты города будут восстановлены, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" проставлялась в 22 страны мира. Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок были переоборудованы под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
соледар
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845971184_229:0:1866:1228_1920x0_80_0_0_ff56efc4cae38125d9a683394c11acc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, соледар, украина, донецкая народная республика, артемсоль, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Соледар, Украина, Донецкая Народная Республика, Артемсоль, Безопасность, Россия
13:18 23.01.2023
 
Пушилин пообещал восстановить завод "Артемсоль"

Пушилин заявил, что завод "Артемсоль" и шахты в Соледаре будут восстановлены

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСоледар
Соледар - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Соледар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предприятие "Артемсоль" в Соледаре и соляные шахты города будут восстановлены, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В плане восстановления мы видим, что предприятие "Артемсоль" абсолютно точно будет восстановлено, соляные шахты будут работать. У нас хватает опыта, специалистов, и есть экономическая целесообразность, чтобы эти предприятия работали", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" проставлялась в 22 страны мира.
Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок были переоборудованы под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.
Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Солдаты говорили нам лишь одно". С чем столкнулись жители Соледара
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинСоледарУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАртемсольБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала