https://ria.ru/20230123/soledar-1846746223.html

Соледар полностью разрушен, заявил Пушилин

Соледар полностью разрушен, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.01.2023

Соледар полностью разрушен, заявил Пушилин

Соледар полностью разрушен, в городе практически не осталось целых зданий и сооружений, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:16

2023-01-23T12:16

2023-01-23T13:27

специальная военная операция на украине

украина

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денис пушилин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Соледар полностью разрушен, в городе практически не осталось целых зданий и сооружений, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Что касается Соледара, город разрушен. Противник наносил максимальный ущерб, и практически не осталось там целых зданий и сооружений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, украинские войска также нанесли значительный ущерб соляным шахтам города."По сути, коммуникации разрушены. Они пострадали не от обстрелов артиллерии, там был целенаправленный взрыв изнутри. Это то, что противник предпринял при отступлении из населенного пункта", - рассказал Пушилин.Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января. Накануне Пушилин сообщил, что принято решение не разворачивать в городе пункты гуманитарной помощи, так как там осталось очень мало мирных жителей.

https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html

украина

соледар

донецкая народная республика

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украина, соледар, безопасность, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия