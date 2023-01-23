https://ria.ru/20230123/sofiya-1846883178.html
Софийское метро отказалось от закупки российских поездов
Софийское метро отказалось от закупки российских поездов - РИА Новости, 23.01.2023
Софийское метро отказалось от закупки российских поездов
Метрополитен болгарской столицы Софии в связи с европейскими санкциями против РФ отказывается от поездов российского производства даже на так называемых... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:47
2023-01-23T17:47
2023-01-23T17:47
в мире
болгария
софия (город)
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Метрополитен болгарской столицы Софии в связи с европейскими санкциями против РФ отказывается от поездов российского производства даже на так называемых "русских линиях", сообщает издание "Дневник". Руководство софийского метро разместило публичный заказ на 16 новых поездов, восемь из которых предназначены для двух "русских линий", которые полностью оборудованы российской автоматикой и системами управления. Сумма тендера составляет 250 миллионов левов (140 миллионов долларов). "Российские компании не будут участвовать в этом тендере, потому что есть европейский регламент, который требует, чтобы более 50% товаров производилось в ЕС, а в связи с санкциями против России они (компании РФ - ред.) не могут выставлять свои кандидатуры", - заявил изданию исполнительный директор софийского метрополитена Стоян Братоев. Заказчик требует, чтобы новые поезда для "русских линий" были совместимы с текущей автоматикой и не требовали установки дополнительного стационарного оборудования. "На этом маршруте возможно движение поездов нероссийского производства. Нужно только разработать специальный блок управления… и это будет обязательство производителя, выигравшего контракт", - заявил директор. Он отметил, что эксплуатирующиеся сейчас в софийском метро российские поезда новейшей модели "Русич" в действительности имеют много импортных комплектующих, в частности, японскую электронику и японские двигатели Hitachi. Публичный заказ на поезда метро был размещен 23 декабря, но болгарская сторона до сих пор не получила ни одного предложения. Подача заявок оканчивается 23 марта. По словам Братоева, обычно производители посылают заявки в последний момент.
https://ria.ru/20220819/metropoliten-1810638773.html
https://ria.ru/20230112/metro-1844302431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, софия (город), россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Болгария, София (город), Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Софийское метро отказалось от закупки российских поездов
"Дневник": София отказалась от закупки российских поездов метро даже на "русские линии"
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Метрополитен болгарской столицы Софии в связи с европейскими санкциями против РФ отказывается от поездов российского производства даже на так называемых "русских линиях", сообщает издание "Дневник
".
Руководство софийского метро разместило публичный заказ на 16 новых поездов, восемь из которых предназначены для двух "русских линий", которые полностью оборудованы российской автоматикой и системами управления. Сумма тендера составляет 250 миллионов левов (140 миллионов долларов).
"Российские компании не будут участвовать в этом тендере, потому что есть европейский регламент, который требует, чтобы более 50% товаров производилось в ЕС
, а в связи с санкциями против России они (компании РФ - ред.) не могут выставлять свои кандидатуры", - заявил изданию исполнительный директор софийского метрополитена Стоян Братоев.
Заказчик требует, чтобы новые поезда для "русских линий" были совместимы с текущей автоматикой и не требовали установки дополнительного стационарного оборудования. "На этом маршруте возможно движение поездов нероссийского производства. Нужно только разработать специальный блок управления… и это будет обязательство производителя, выигравшего контракт", - заявил директор. Он отметил, что эксплуатирующиеся сейчас в софийском метро российские поезда новейшей модели "Русич" в действительности имеют много импортных комплектующих, в частности, японскую электронику и японские двигатели Hitachi.
Публичный заказ на поезда метро был размещен 23 декабря, но болгарская сторона до сих пор не получила ни одного предложения. Подача заявок оканчивается 23 марта. По словам Братоева, обычно производители посылают заявки в последний момент.