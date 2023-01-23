Рейтинг@Mail.ru
Софийское метро отказалось от закупки российских поездов - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/sofiya-1846883178.html
Софийское метро отказалось от закупки российских поездов
Софийское метро отказалось от закупки российских поездов - РИА Новости, 23.01.2023
Софийское метро отказалось от закупки российских поездов
Метрополитен болгарской столицы Софии в связи с европейскими санкциями против РФ отказывается от поездов российского производства даже на так называемых... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:47
2023-01-23T17:47
в мире
болгария
софия (город)
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846882851_0:137:3398:2048_1920x0_80_0_0_72fcfeb148de6b0136b8120973cf2bf1.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Метрополитен болгарской столицы Софии в связи с европейскими санкциями против РФ отказывается от поездов российского производства даже на так называемых "русских линиях", сообщает издание "Дневник". Руководство софийского метро разместило публичный заказ на 16 новых поездов, восемь из которых предназначены для двух "русских линий", которые полностью оборудованы российской автоматикой и системами управления. Сумма тендера составляет 250 миллионов левов (140 миллионов долларов). "Российские компании не будут участвовать в этом тендере, потому что есть европейский регламент, который требует, чтобы более 50% товаров производилось в ЕС, а в связи с санкциями против России они (компании РФ - ред.) не могут выставлять свои кандидатуры", - заявил изданию исполнительный директор софийского метрополитена Стоян Братоев. Заказчик требует, чтобы новые поезда для "русских линий" были совместимы с текущей автоматикой и не требовали установки дополнительного стационарного оборудования. "На этом маршруте возможно движение поездов нероссийского производства. Нужно только разработать специальный блок управления… и это будет обязательство производителя, выигравшего контракт", - заявил директор. Он отметил, что эксплуатирующиеся сейчас в софийском метро российские поезда новейшей модели "Русич" в действительности имеют много импортных комплектующих, в частности, японскую электронику и японские двигатели Hitachi. Публичный заказ на поезда метро был размещен 23 декабря, но болгарская сторона до сих пор не получила ни одного предложения. Подача заявок оканчивается 23 марта. По словам Братоева, обычно производители посылают заявки в последний момент.
https://ria.ru/20220819/metropoliten-1810638773.html
https://ria.ru/20230112/metro-1844302431.html
болгария
софия (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846882851_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_724772eddc0e4ae583e84676120bda88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, софия (город), россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Болгария, София (город), Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
17:47 23.01.2023
 
Софийское метро отказалось от закупки российских поездов

"Дневник": София отказалась от закупки российских поездов метро даже на "русские линии"

© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVПассажиры на станции метро "Софийский университет" в Софии
Пассажиры на станции метро Софийский университет в Софии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
Пассажиры на станции метро "Софийский университет" в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Метрополитен болгарской столицы Софии в связи с европейскими санкциями против РФ отказывается от поездов российского производства даже на так называемых "русских линиях", сообщает издание "Дневник".
Руководство софийского метро разместило публичный заказ на 16 новых поездов, восемь из которых предназначены для двух "русских линий", которые полностью оборудованы российской автоматикой и системами управления. Сумма тендера составляет 250 миллионов левов (140 миллионов долларов).
Работа ОАО Метровагонмаш - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа 2022, 07:38
Ташкентский метрополитен намерен закупить в России еще 14 составов
"Российские компании не будут участвовать в этом тендере, потому что есть европейский регламент, который требует, чтобы более 50% товаров производилось в ЕС, а в связи с санкциями против России они (компании РФ - ред.) не могут выставлять свои кандидатуры", - заявил изданию исполнительный директор софийского метрополитена Стоян Братоев.
Заказчик требует, чтобы новые поезда для "русских линий" были совместимы с текущей автоматикой и не требовали установки дополнительного стационарного оборудования. "На этом маршруте возможно движение поездов нероссийского производства. Нужно только разработать специальный блок управления… и это будет обязательство производителя, выигравшего контракт", - заявил директор. Он отметил, что эксплуатирующиеся сейчас в софийском метро российские поезда новейшей модели "Русич" в действительности имеют много импортных комплектующих, в частности, японскую электронику и японские двигатели Hitachi.
Публичный заказ на поезда метро был размещен 23 декабря, но болгарская сторона до сих пор не получила ни одного предложения. Подача заявок оканчивается 23 марта. По словам Братоева, обычно производители посылают заявки в последний момент.
Станция Площадь Независимости Киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 10:23
Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро
 
В миреБолгарияСофия (город)РоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала