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В Крыму рассказали детали о национализации имущества украинских олигархов - РИА Новости, 23.01.2023
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В Крыму рассказали детали о национализации имущества украинских олигархов
В Крыму рассказали детали о национализации имущества украинских олигархов - РИА Новости, 23.01.2023
В Крыму рассказали детали о национализации имущества украинских олигархов
Собственности простых украинцев в Крыму ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:14
2023-01-23T09:14
жилье
украина
владимир константинов
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Собственности простых украинцев в Крыму ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Нет целей забрать все имущество у украинцев. Мы понимаем, что многие простые люди зарабатывали деньги честным трудом и здесь их вложили - к примеру, в квартиру для отдыха. Поэтому все, что куплено законно, никаких проблем нет и не будет. У нас очень много такой собственности", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, под национализацию попадет только имущество граждан Украины, которые ответственны за преступления в отношении российской армии и мирного населения, а также украинского народа. "Вот суть. Мы за правду и справедливость. Нельзя допустить, чтобы они зарабатывали на крымчанах и всю прибыль разными окольными путями вывозили. Это не просто аморально, это преступно, поэтому это надо прекратить", - сказал глава регионального парламента. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.
https://ria.ru/20230113/pretenzii-1844539493.html
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украина
россия
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жилье, украина, владимир константинов, россия, республика крым
Жилье, Украина, Владимир Константинов, Россия, Республика Крым
09:14 23.01.2023
 
В Крыму рассказали детали о национализации имущества украинских олигархов

Глава парламента Константинов: собственности простых украинцев в Крыму ничего не угрожает

© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Вид на участок Северо-Крымского канала в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Собственности простых украинцев в Крыму ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Нет целей забрать все имущество у украинцев. Мы понимаем, что многие простые люди зарабатывали деньги честным трудом и здесь их вложили - к примеру, в квартиру для отдыха. Поэтому все, что куплено законно, никаких проблем нет и не будет. У нас очень много такой собственности", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
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По его словам, под национализацию попадет только имущество граждан Украины, которые ответственны за преступления в отношении российской армии и мирного населения, а также украинского народа.
"Вот суть. Мы за правду и справедливость. Нельзя допустить, чтобы они зарабатывали на крымчанах и всю прибыль разными окольными путями вывозили. Это не просто аморально, это преступно, поэтому это надо прекратить", - сказал глава регионального парламента.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.
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ЖильеУкраинаВладимир КонстантиновРоссияРеспублика Крым
 
 
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