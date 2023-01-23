https://ria.ru/20230123/sobstvennost-1846692994.html

В Крыму рассказали детали о национализации имущества украинских олигархов

В Крыму рассказали детали о национализации имущества украинских олигархов - РИА Новости, 23.01.2023

В Крыму рассказали детали о национализации имущества украинских олигархов

Собственности простых украинцев в Крыму ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:14

2023-01-23T09:14

2023-01-23T09:14

жилье

украина

владимир константинов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Собственности простых украинцев в Крыму ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Нет целей забрать все имущество у украинцев. Мы понимаем, что многие простые люди зарабатывали деньги честным трудом и здесь их вложили - к примеру, в квартиру для отдыха. Поэтому все, что куплено законно, никаких проблем нет и не будет. У нас очень много такой собственности", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, под национализацию попадет только имущество граждан Украины, которые ответственны за преступления в отношении российской армии и мирного населения, а также украинского народа. "Вот суть. Мы за правду и справедливость. Нельзя допустить, чтобы они зарабатывали на крымчанах и всю прибыль разными окольными путями вывозили. Это не просто аморально, это преступно, поэтому это надо прекратить", - сказал глава регионального парламента. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.

https://ria.ru/20230113/pretenzii-1844539493.html

https://ria.ru/20230121/ssha-1846476362.html

украина

россия

республика крым

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жилье, украина, владимир константинов, россия, республика крым