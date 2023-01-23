В Крыму рассказали детали о национализации имущества украинских олигархов
Глава парламента Константинов: собственности простых украинцев в Крыму ничего не угрожает
Вид на участок Северо-Крымского канала в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Собственности простых украинцев в Крыму ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Нет целей забрать все имущество у украинцев. Мы понимаем, что многие простые люди зарабатывали деньги честным трудом и здесь их вложили - к примеру, в квартиру для отдыха. Поэтому все, что куплено законно, никаких проблем нет и не будет. У нас очень много такой собственности", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, под национализацию попадет только имущество граждан Украины, которые ответственны за преступления в отношении российской армии и мирного населения, а также украинского народа.
"Вот суть. Мы за правду и справедливость. Нельзя допустить, чтобы они зарабатывали на крымчанах и всю прибыль разными окольными путями вывозили. Это не просто аморально, это преступно, поэтому это надо прекратить", - сказал глава регионального парламента.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.
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