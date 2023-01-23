https://ria.ru/20230123/slabost-1846913694.html

Конфликт на Украине выявил слабость ВПК США, заявили аналитики

Конфликт на Украине выявил слабость ВПК США, заявили аналитики - РИА Новости, 23.01.2023

Конфликт на Украине выявил слабость ВПК США, заявили аналитики

Военный конфликт на Украине позволил выявить уязвимость американской военно-промышленной отрасли, которая угрожает способности армии США вести войну с Китаем,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:30

2023-01-23T19:30

2023-01-23T19:32

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сша

китай

украина

javelin (птрк)

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Военный конфликт на Украине позволил выявить уязвимость американской военно-промышленной отрасли, которая угрожает способности армии США вести войну с Китаем, следует из анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS). "Оборонно-промышленная база США не подготовлена в должной мере к существующей в настоящее время конкурентной среде в области безопасности. В главном региональном конфликте, таком как война с Китаем в Тайваньском проливе, использование США боеприпасов, вероятнее всего, превысит существующие запасы министерства обороны, выявив проблему пустых складов", - указано в опубликованном в понедельник докладе. Отмечается, что стратегическая опасность для США заключается в неспособности оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений, которые в случае военных действий на Украине уже опустились до низкого уровня. В частности, согласно приведенным в анализе табличным значениям по перечню отправляемых Киеву вооружений, запасы США противотанковых систем Javelin, ПЗРК Stinger, 155-мм гаубиц и снарядов к ним, а также противоартиллерийских радаров уже оцениваются как низкие, а запасы РЗСО HIMARS, 105-мм гаубиц и БТР М113 - как средние. "США, вероятнее всего, менее чем за одну неделю конфликта в Тайваньском проливе исчерпают запасы ряда боеприпасов, включая амуницию дальнего радиуса действия и высокоточные снаряды", - говорится в документе исследовательской организации. Таким образом, для США "чрезвычайно сложно" выдержать затяжной военный конфликт, учитывая, что Китай значительно инвестирует в производство боеприпасов, приобретая высокотехнологичные системы вооружений в объемах в "от пяти до шести раз быстрее Соединенных Штатов". "Растущая стратегическая конкуренция с такими странами, как Китай и Россия, которые стремятся к экспорту военных систем и технологий, угрожает сократить конкурентное преимущество Соединенных Штатов", - подчеркнули в CSIS.

https://ria.ru/20230123/protivorechiya-1846882170.html

https://ria.ru/20230122/raznoglasie-1846527266.html

сша

китай

украина

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в мире, сша, китай, украина, javelin (птрк)