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Конфликт на Украине выявил слабость ВПК США, заявили аналитики - РИА Новости, 23.01.2023
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Конфликт на Украине выявил слабость ВПК США, заявили аналитики
Конфликт на Украине выявил слабость ВПК США, заявили аналитики - РИА Новости, 23.01.2023
Конфликт на Украине выявил слабость ВПК США, заявили аналитики
Военный конфликт на Украине позволил выявить уязвимость американской военно-промышленной отрасли, которая угрожает способности армии США вести войну с Китаем,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:30
2023-01-23T19:32
в мире
сша
китай
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javelin (птрк)
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Военный конфликт на Украине позволил выявить уязвимость американской военно-промышленной отрасли, которая угрожает способности армии США вести войну с Китаем, следует из анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS). "Оборонно-промышленная база США не подготовлена в должной мере к существующей в настоящее время конкурентной среде в области безопасности. В главном региональном конфликте, таком как война с Китаем в Тайваньском проливе, использование США боеприпасов, вероятнее всего, превысит существующие запасы министерства обороны, выявив проблему пустых складов", - указано в опубликованном в понедельник докладе. Отмечается, что стратегическая опасность для США заключается в неспособности оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений, которые в случае военных действий на Украине уже опустились до низкого уровня. В частности, согласно приведенным в анализе табличным значениям по перечню отправляемых Киеву вооружений, запасы США противотанковых систем Javelin, ПЗРК Stinger, 155-мм гаубиц и снарядов к ним, а также противоартиллерийских радаров уже оцениваются как низкие, а запасы РЗСО HIMARS, 105-мм гаубиц и БТР М113 - как средние. "США, вероятнее всего, менее чем за одну неделю конфликта в Тайваньском проливе исчерпают запасы ряда боеприпасов, включая амуницию дальнего радиуса действия и высокоточные снаряды", - говорится в документе исследовательской организации. Таким образом, для США "чрезвычайно сложно" выдержать затяжной военный конфликт, учитывая, что Китай значительно инвестирует в производство боеприпасов, приобретая высокотехнологичные системы вооружений в объемах в "от пяти до шести раз быстрее Соединенных Штатов". "Растущая стратегическая конкуренция с такими странами, как Китай и Россия, которые стремятся к экспорту военных систем и технологий, угрожает сократить конкурентное преимущество Соединенных Штатов", - подчеркнули в CSIS.
https://ria.ru/20230123/protivorechiya-1846882170.html
https://ria.ru/20230122/raznoglasie-1846527266.html
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в мире, сша, китай, украина, javelin (птрк)
В мире, США, Китай, Украина, Javelin (ПТРК)
19:30 23.01.2023 (обновлено: 19:32 23.01.2023)
 
Конфликт на Украине выявил слабость ВПК США, заявили аналитики

CSIS: конфликт на Украине выявил слабость ВПК США и риски при возможной войне с Китаем

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Военный конфликт на Украине позволил выявить уязвимость американской военно-промышленной отрасли, которая угрожает способности армии США вести войну с Китаем, следует из анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
"Оборонно-промышленная база США не подготовлена в должной мере к существующей в настоящее время конкурентной среде в области безопасности. В главном региональном конфликте, таком как война с Китаем в Тайваньском проливе, использование США боеприпасов, вероятнее всего, превысит существующие запасы министерства обороны, выявив проблему пустых складов", - указано в опубликованном в понедельник докладе.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 17:44
СМИ пишут о серьезных противоречиях между США и союзниками
Отмечается, что стратегическая опасность для США заключается в неспособности оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений, которые в случае военных действий на Украине уже опустились до низкого уровня.
В частности, согласно приведенным в анализе табличным значениям по перечню отправляемых Киеву вооружений, запасы США противотанковых систем Javelin, ПЗРК Stinger, 155-мм гаубиц и снарядов к ним, а также противоартиллерийских радаров уже оцениваются как низкие, а запасы РЗСО HIMARS, 105-мм гаубиц и БТР М113 - как средние.
"США, вероятнее всего, менее чем за одну неделю конфликта в Тайваньском проливе исчерпают запасы ряда боеприпасов, включая амуницию дальнего радиуса действия и высокоточные снаряды", - говорится в документе исследовательской организации.
Таким образом, для США "чрезвычайно сложно" выдержать затяжной военный конфликт, учитывая, что Китай значительно инвестирует в производство боеприпасов, приобретая высокотехнологичные системы вооружений в объемах в "от пяти до шести раз быстрее Соединенных Штатов".
"Растущая стратегическая конкуренция с такими странами, как Китай и Россия, которые стремятся к экспорту военных систем и технологий, угрожает сократить конкурентное преимущество Соединенных Штатов", - подчеркнули в CSIS.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 01:40
В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом
 
В миреСШАКитайУкраинаJavelin (ПТРК)
 
 
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