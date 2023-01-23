https://ria.ru/20230123/slabost-1846898988.html

Эстония и Латвия показывают слабость в отношениях с Россией, заявил сенатор

Эстония и Латвия показывают слабость в отношениях с Россией, заявил сенатор - РИА Новости, 23.01.2023

Эстония и Латвия показывают слабость в отношениях с Россией, заявил сенатор

Решение Эстонии и Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией демонстрирует слабость и безответственность этих государств, которые прячутся за... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:39

2023-01-23T18:39

2023-01-23T20:04

александр башкин

урмас рейнсалу

эдгарс ринкевичс

эстония

россия

латвия

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Решение Эстонии и Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией демонстрирует слабость и безответственность этих государств, которые прячутся за другие страны, считает член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. "Поведение Эстонии и Латвии - пример безответственного отношения к современной дипломатии. Это поведение маленьких, слабых, но уверенно, как им кажется, стоящих за чьей-то сильной, мощной, широкой спиной стран", - сказал политик в интервью РИА Новости. По его мнению, подобное поведение прибалтийских стран - это проявление "безответственности и слабости". Башкин полагает, что в этой ситуации Эстония и Латвия теряют главное - "свое лицо", поскольку они демонстрируют поведение несамостоятельных государств, которые сами по себе не имеют ресурса ни политического, ни экономического, ни административного. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона решила понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Как указали в ведомстве, эстонский посол должен покинуть РФ 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре. После этого понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля решила Латвия, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

https://ria.ru/20230123/zakharova-1846751182.html

https://ria.ru/20230113/posol-1844686121.html

эстония

россия

латвия

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александр башкин, урмас рейнсалу, эдгарс ринкевичс, эстония, россия, латвия, совет федерации рф