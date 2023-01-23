https://ria.ru/20230123/slabost-1846898988.html
Эстония и Латвия показывают слабость в отношениях с Россией, заявил сенатор
Эстония и Латвия показывают слабость в отношениях с Россией, заявил сенатор - РИА Новости, 23.01.2023
Эстония и Латвия показывают слабость в отношениях с Россией, заявил сенатор
Решение Эстонии и Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией демонстрирует слабость и безответственность этих государств, которые прячутся за... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:39
2023-01-23T18:39
2023-01-23T20:04
александр башкин
урмас рейнсалу
эдгарс ринкевичс
эстония
россия
латвия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Решение Эстонии и Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией демонстрирует слабость и безответственность этих государств, которые прячутся за другие страны, считает член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. "Поведение Эстонии и Латвии - пример безответственного отношения к современной дипломатии. Это поведение маленьких, слабых, но уверенно, как им кажется, стоящих за чьей-то сильной, мощной, широкой спиной стран", - сказал политик в интервью РИА Новости. По его мнению, подобное поведение прибалтийских стран - это проявление "безответственности и слабости". Башкин полагает, что в этой ситуации Эстония и Латвия теряют главное - "свое лицо", поскольку они демонстрируют поведение несамостоятельных государств, которые сами по себе не имеют ресурса ни политического, ни экономического, ни административного. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона решила понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Как указали в ведомстве, эстонский посол должен покинуть РФ 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре. После этого понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля решила Латвия, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
https://ria.ru/20230123/zakharova-1846751182.html
https://ria.ru/20230113/posol-1844686121.html
эстония
россия
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр башкин, урмас рейнсалу, эдгарс ринкевичс, эстония, россия, латвия, совет федерации рф
Александр Башкин, Урмас Рейнсалу, Эдгарс Ринкевичс, Эстония, Россия, Латвия, Совет Федерации РФ
18:39 23.01.2023 (обновлено: 20:04 23.01.2023)
Эстония и Латвия показывают слабость в отношениях с Россией, заявил сенатор
Сенатор Башкин заявил, что Эстония и Латвия демонстрируют слабость в отношениях с Россией
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Решение Эстонии и Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией демонстрирует слабость и безответственность этих государств, которые прячутся за другие страны, считает член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
"Поведение Эстонии и Латвии - пример безответственного отношения к современной дипломатии. Это поведение маленьких, слабых, но уверенно, как им кажется, стоящих за чьей-то сильной, мощной, широкой спиной стран", - сказал политик в интервью РИА Новости.
По его мнению, подобное поведение прибалтийских стран - это проявление "безответственности и слабости". Башкин полагает, что в этой ситуации Эстония и Латвия теряют главное - "свое лицо", поскольку они демонстрируют поведение несамостоятельных государств, которые сами по себе не имеют ресурса ни политического, ни экономического, ни административного.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине
, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона решила понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Как указали в ведомстве, эстонский посол должен покинуть РФ 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу
заявил, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.
После этого понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля решила Латвия, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс
.