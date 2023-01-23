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Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки

Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки - РИА Новости, 23.01.2023

Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки

Российские артиллеристы в ночь на понедельник нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в районе пригорода Херсона Чернобаевки, полностью уничтожив РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:16

2023-01-23T12:16

2023-01-23T12:27

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 23 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на понедельник нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в районе пригорода Херсона Чернобаевки, полностью уничтожив его и находившихся там военных, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона, сославшись на источник в Херсоне."По информации, полученной от источника в Херсоне, сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар в районе н.п. Чернобаевка по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ на правом берегу реки Днепр", - заявил собеседник агентства.По его словам, вследствие удара "произошла детонация боезапасов". "В результате огневого поражения все имеющиеся на территории склада боеприпасы были уничтожены - такие как реактивные снаряды для БМ-21, 152 мм, снаряды к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-мм гаубицы Д-30, мины для миномета 120 мм, а также снаряды к гаубице M777 калибром 155-мм. А подразделение ВСУ понесло потери: 8 военных ВСУ ликвидированы, 12 получили ранения и 2 единицы техники выведены из строя", - сказал он.

https://ria.ru/20230122/kherson-1846565674.html

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Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область , безопасность