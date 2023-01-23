https://ria.ru/20230123/sklad-1846746402.html
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки - РИА Новости, 23.01.2023
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки
Российские артиллеристы в ночь на понедельник нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в районе пригорода Херсона Чернобаевки, полностью уничтожив РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:16
2023-01-23T12:16
2023-01-23T12:27
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
херсон
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безопасность
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 23 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на понедельник нанесли удар по складу с боеприпасами украинских войск в районе пригорода Херсона Чернобаевки, полностью уничтожив его и находившихся там военных, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона, сославшись на источник в Херсоне."По информации, полученной от источника в Херсоне, сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар в районе н.п. Чернобаевка по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ на правом берегу реки Днепр", - заявил собеседник агентства.По его словам, вследствие удара "произошла детонация боезапасов". "В результате огневого поражения все имеющиеся на территории склада боеприпасы были уничтожены - такие как реактивные снаряды для БМ-21, 152 мм, снаряды к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-мм гаубицы Д-30, мины для миномета 120 мм, а также снаряды к гаубице M777 калибром 155-мм. А подразделение ВСУ понесло потери: 8 военных ВСУ ликвидированы, 12 получили ранения и 2 единицы техники выведены из строя", - сказал он.
https://ria.ru/20230122/kherson-1846565674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:16 23.01.2023 (обновлено: 12:27 23.01.2023)
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами украинских войск в районе Чернобаевки