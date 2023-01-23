https://ria.ru/20230123/shri-lanka-1846776158.html

Россияне обеспечили Шри-Ланке треть турпотока

Россияне обеспечили Шри-Ланке треть турпотока - РИА Новости, 23.01.2023

Россияне обеспечили Шри-Ланке треть турпотока

С начала года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:52

2023-01-23T17:52

2023-01-23T17:52

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шри-ланка

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. С начала года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России, сообщает АТОР. "Шри-Ланка — одно из самых популярных направлений зимнего сезона. В январе 2023 года почти каждый третий гость на Шри-Ланке был из России. На фоне высокого спроса ведущие туроператоры наращивают провозные емкости. Так, FUN&SUN в рамках сотрудничества с авиакомпанией Red Wings с 10 февраля ставит дополнительный рейс по маршруту Москва — Маттала", — заявили в ассоциации. Полетная программа стартовала в конце декабря и продлится до 24 апреля. Рейсы выполняются из двух московских аэропортов — "Жуковский" и "Домодедово".

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

шри-ланка

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор)