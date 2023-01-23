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Россияне обеспечили Шри-Ланке треть турпотока - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230123/shri-lanka-1846776158.html
Россияне обеспечили Шри-Ланке треть турпотока
Россияне обеспечили Шри-Ланке треть турпотока - РИА Новости, 23.01.2023
Россияне обеспечили Шри-Ланке треть турпотока
С начала года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:52
2023-01-23T17:52
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. С начала года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России, сообщает АТОР. "Шри-Ланка — одно из самых популярных направлений зимнего сезона. В январе 2023 года почти каждый третий гость на Шри-Ланке был из России. На фоне высокого спроса ведущие туроператоры наращивают провозные емкости. Так, FUN&amp;SUN в рамках сотрудничества с авиакомпанией Red Wings с 10 февраля ставит дополнительный рейс по маршруту Москва — Маттала", — заявили в ассоциации. Полетная программа стартовала в конце декабря и продлится до 24 апреля. Рейсы выполняются из двух московских аэропортов — "Жуковский" и "Домодедово".
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
17:52 23.01.2023
 
Россияне обеспечили Шри-Ланке треть турпотока

АТОР: в январе почти каждый третий турист прилетел на Шри-Ланку из России

© AP Photo / Gemunu AmarasingheСлон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. С начала года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России, сообщает АТОР.
"Шри-Ланка — одно из самых популярных направлений зимнего сезона. В январе 2023 года почти каждый третий гость на Шри-Ланке был из России. На фоне высокого спроса ведущие туроператоры наращивают провозные емкости. Так, FUN&SUN в рамках сотрудничества с авиакомпанией Red Wings с 10 февраля ставит дополнительный рейс по маршруту Москва — Маттала", — заявили в ассоциации.
Полетная программа стартовала в конце декабря и продлится до 24 апреля. Рейсы выполняются из двух московских аэропортов — "Жуковский" и "Домодедово".
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