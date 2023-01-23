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Опрос показал, что менее половины немцев считают Шольца компетентным - РИА Новости, 23.01.2023
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Опрос показал, что менее половины немцев считают Шольца компетентным
Опрос показал, что менее половины немцев считают Шольца компетентным - РИА Новости, 23.01.2023
Опрос показал, что менее половины немцев считают Шольца компетентным
Лишь 46% граждан Германии считают канцлера Олафа Шольца компетентным, а 25% - сильным лидером, это свидетельствует об очередном падении популярности политика,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:22
2023-01-23T21:22
олаф шольц
сергей лавров
украина
россия
германия
нато
евросоюз
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Лишь 46% граждан Германии считают канцлера Олафа Шольца компетентным, а 25% - сильным лидером, это свидетельствует об очередном падении популярности политика, следует из опроса, проведенного институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa по заказу издания Stern. "Еще в мае 2022 года результаты опросов для Олафа Шольца ничего хорошего не сулили. После недавних дебатов о поставках танков на Украину они снова резко упали", - пишет Stern. Так, лишь 25% граждан по-прежнему считают Шольца сильным лидером, что показывает падение на семь процентных пунктов. Менее половины немцев (46%) считают канцлера компетентным (- 15%). Столь же сильно упало и доверие к политику - до 41%. По другим своим личным качествам Шольц тоже достигает значений ниже 50-процентной отметки – 43% считают его симпатичным и лишь треть немцев говорят, что канцлер знает, что "движет людьми". Опрос был проведен 19 и 20 января 2023 года среди 1002 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3%. Критику в обществе вызывает позиция властей Германии, которые воздерживаются от поставок немецких танков Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять решение о поставках. Ранее новый глава министерства обороны Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846833978.html
https://ria.ru/20230123/ekonomika-1846930437.html
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60
олаф шольц, сергей лавров, украина, россия, германия, нато, евросоюз
Олаф Шольц, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО, Евросоюз
21:22 23.01.2023
 
Опрос показал, что менее половины немцев считают Шольца компетентным

Forsa: менее половины немцев назвали Шольца компетентным, лишь четверть назвала лидером

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Лишь 46% граждан Германии считают канцлера Олафа Шольца компетентным, а 25% - сильным лидером, это свидетельствует об очередном падении популярности политика, следует из опроса, проведенного институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa по заказу издания Stern.
"Еще в мае 2022 года результаты опросов для Олафа Шольца ничего хорошего не сулили. После недавних дебатов о поставках танков на Украину они снова резко упали", - пишет Stern.
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 15:52
Представители оппозиции Германии призвали создать коалицию без Шольца
Так, лишь 25% граждан по-прежнему считают Шольца сильным лидером, что показывает падение на семь процентных пунктов. Менее половины немцев (46%) считают канцлера компетентным (- 15%). Столь же сильно упало и доверие к политику - до 41%. По другим своим личным качествам Шольц тоже достигает значений ниже 50-процентной отметки – 43% считают его симпатичным и лишь треть немцев говорят, что канцлер знает, что "движет людьми".
Опрос был проведен 19 и 20 января 2023 года среди 1002 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3%.
Критику в обществе вызывает позиция властей Германии, которые воздерживаются от поставок немецких танков Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять решение о поставках. Ранее новый глава министерства обороны Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 21:04Специальная военная операция на Украине
Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине
 
Олаф ШольцСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияНАТОЕвросоюз
 
 
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