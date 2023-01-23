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Сийярто ответил на вопрос об исключении россиян из санкционного списка - РИА Новости, 23.01.2023
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Сийярто ответил на вопрос об исключении россиян из санкционного списка
Сийярто ответил на вопрос об исключении россиян из санкционного списка - РИА Новости, 23.01.2023
Сийярто ответил на вопрос об исключении россиян из санкционного списка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал информацию о том, что Будапешт якобы настаивает на исключении ряда россиян из санкционного списка, отметив, что РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:21
2023-01-23T17:31
венгрия
санкции в отношении россии
в мире
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал информацию о том, что Будапешт якобы настаивает на исключении ряда россиян из санкционного списка, отметив, что если нет правовых оснований для введения санкций против конкретного лица, такой человек не должен находиться в списке.Ранее в СМИ появлялась информации о требованиях Венгрии снять санкции ЕС с девяти россиян. Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что ему неизвестно о таком требовании, и напомнил, что Венгрия руководствуется в этом вопросе национальными интересами."Санкционные меры постоянно подвергаются пересмотру. Раз в шесть месяцев их надо обновлять. Я думаю, это важно с точки зрения европейской надежности, чтобы лица, для введения санкций в отношении которых нет правовой или существенной причины, не фигурировали в санкционном списке", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.По словам Сийярто, по поводу санкций в ЕС идут постоянные консультации, и есть те, кто "с пониманием принимает предложения и аргументы" Венгрии, равно как и те, кто хочет, чтобы "в санкционном списке было в десять раз больше людей".Ранее Сийярто сообщил, что Будапешт выступал за исключение из девятого пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846873114.html
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846770095.html
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венгрия, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Санкции в отношении России, В мире
17:21 23.01.2023 (обновлено: 17:31 23.01.2023)
 
Сийярто ответил на вопрос об исключении россиян из санкционного списка

Сийярто: тех, против кого нет оснований вводить санкции, не должно быть в списке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал информацию о том, что Будапешт якобы настаивает на исключении ряда россиян из санкционного списка, отметив, что если нет правовых оснований для введения санкций против конкретного лица, такой человек не должен находиться в списке.
Ранее в СМИ появлялась информации о требованиях Венгрии снять санкции ЕС с девяти россиян. Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что ему неизвестно о таком требовании, и напомнил, что Венгрия руководствуется в этом вопросе национальными интересами.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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В МИД Венгрии пояснили, когда ждать новых предложений по санкциям от ЕК
"Санкционные меры постоянно подвергаются пересмотру. Раз в шесть месяцев их надо обновлять. Я думаю, это важно с точки зрения европейской надежности, чтобы лица, для введения санкций в отношении которых нет правовой или существенной причины, не фигурировали в санкционном списке", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.
По словам Сийярто, по поводу санкций в ЕС идут постоянные консультации, и есть те, кто "с пониманием принимает предложения и аргументы" Венгрии, равно как и те, кто хочет, чтобы "в санкционном списке было в десять раз больше людей".
Ранее Сийярто сообщил, что Будапешт выступал за исключение из девятого пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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