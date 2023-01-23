https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846874344.html

Сийярто ответил на вопрос об исключении россиян из санкционного списка

Сийярто ответил на вопрос об исключении россиян из санкционного списка - РИА Новости, 23.01.2023

Сийярто ответил на вопрос об исключении россиян из санкционного списка

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал информацию о том, что Будапешт якобы настаивает на исключении ряда россиян из санкционного списка, отметив, что РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:21

2023-01-23T17:21

2023-01-23T17:31

венгрия

санкции в отношении россии

в мире

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал информацию о том, что Будапешт якобы настаивает на исключении ряда россиян из санкционного списка, отметив, что если нет правовых оснований для введения санкций против конкретного лица, такой человек не должен находиться в списке.Ранее в СМИ появлялась информации о требованиях Венгрии снять санкции ЕС с девяти россиян. Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что ему неизвестно о таком требовании, и напомнил, что Венгрия руководствуется в этом вопросе национальными интересами."Санкционные меры постоянно подвергаются пересмотру. Раз в шесть месяцев их надо обновлять. Я думаю, это важно с точки зрения европейской надежности, чтобы лица, для введения санкций в отношении которых нет правовой или существенной причины, не фигурировали в санкционном списке", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.По словам Сийярто, по поводу санкций в ЕС идут постоянные консультации, и есть те, кто "с пониманием принимает предложения и аргументы" Венгрии, равно как и те, кто хочет, чтобы "в санкционном списке было в десять раз больше людей".Ранее Сийярто сообщил, что Будапешт выступал за исключение из девятого пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846873114.html

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846770095.html

венгрия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, санкции в отношении россии, в мире