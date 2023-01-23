https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846851653.html

Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России

Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.01.2023

Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России

Евросоюз в грядущем десятом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:19

2023-01-23T16:19

2023-01-23T17:30

россия

белоруссия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Евросоюз в грядущем десятом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс (ВПК), а также банков и медиа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Кроме того, по их данным, новый пакет ограничений может затронуть и Белоруссию "за ее роль в оказании постоянной поддержки России".После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционную войну против России, вводя масштабные ограничения и приступив к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

россия

белоруссия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, белоруссия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, политика