https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846851653.html
Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России
Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.01.2023
Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России
Евросоюз в грядущем десятом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:19
2023-01-23T16:19
2023-01-23T17:30
россия
белоруссия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Евросоюз в грядущем десятом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс (ВПК), а также банков и медиа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Кроме того, по их данным, новый пакет ограничений может затронуть и Белоруссию "за ее роль в оказании постоянной поддержки России".После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционную войну против России, вводя масштабные ограничения и приступив к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, политика
Россия, Белоруссия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Политика
16:19 23.01.2023 (обновлено: 17:30 23.01.2023)
Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России
Bloomberg: ЕС хочет ужесточить санкции в отношении производства российских беспилотников