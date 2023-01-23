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Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.01.2023
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Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России
Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.01.2023
Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России
Евросоюз в грядущем десятом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:19
2023-01-23T17:30
россия
белоруссия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Евросоюз в грядущем десятом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс (ВПК), а также банков и медиа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Кроме того, по их данным, новый пакет ограничений может затронуть и Белоруссию "за ее роль в оказании постоянной поддержки России".После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционную войну против России, вводя масштабные ограничения и приступив к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.
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россия, белоруссия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, политика
Россия, Белоруссия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Политика
16:19 23.01.2023 (обновлено: 17:30 23.01.2023)
 
Bloomberg узнал детали очередных санкций ЕС против России

Bloomberg: ЕС хочет ужесточить санкции в отношении производства российских беспилотников

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA
Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Евросоюз в грядущем десятом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс (ВПК), а также банков и медиа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Следующий пакет санкций будет готов где-то к трагической первой годовщине конфликта", — уточнил один из собеседников агентства.
Кроме того, по их данным, новый пакет ограничений может затронуть и Белоруссию "за ее роль в оказании постоянной поддержки России".
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционную войну против России, вводя масштабные ограничения и приступив к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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РоссияБелоруссияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПолитика
 
 
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