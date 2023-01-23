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Сийярто: ЕС не предлагал конкретных мер против российской атомной отрасли - РИА Новости, 23.01.2023
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Сийярто: ЕС не предлагал конкретных мер против российской атомной отрасли
Сийярто: ЕС не предлагал конкретных мер против российской атомной отрасли - РИА Новости, 23.01.2023
Сийярто: ЕС не предлагал конкретных мер против российской атомной отрасли
Конкретных предложений по санкциям против атомной отрасли РФ на Совете глав МИД стран ЕС не было представлено ни письменно, ни устно, только общие дискуссии,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:12
2023-01-23T15:51
россия
венгрия
евросоюз
в мире
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Конкретных предложений по санкциям против атомной отрасли РФ на Совете глав МИД стран ЕС не было представлено ни письменно, ни устно, только общие дискуссии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается конкретики по санкциям в области ядерной энергетики, то пока что никаких конкретных предложений мы не видели ни в письменном, ни в устном виде. Уже долгое время идут эти не слишком конкретные дискуссии о том, что против "Росатома", сотрудничества с Россией в ядерной сфере надо ввести санкции", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.Министр еще раз отметил, что Венгрия никогда не поддержит меры, которые "хоть на немного" ограничили бы сотрудничество Будапешта и Москвы в сфере атомной энергетики.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, венгрия, евросоюз, в мире
Россия, Венгрия, Евросоюз, В мире
15:12 23.01.2023 (обновлено: 15:51 23.01.2023)
 
Сийярто: ЕС не предлагал конкретных мер против российской атомной отрасли

Сийярто: при обсуждении санкций ЕС не предлагал мер против российской атомной отрасли

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Конкретных предложений по санкциям против атомной отрасли РФ на Совете глав МИД стран ЕС не было представлено ни письменно, ни устно, только общие дискуссии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается конкретики по санкциям в области ядерной энергетики, то пока что никаких конкретных предложений мы не видели ни в письменном, ни в устном виде. Уже долгое время идут эти не слишком конкретные дискуссии о том, что против "Росатома", сотрудничества с Россией в ядерной сфере надо ввести санкции", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.
Министр еще раз отметил, что Венгрия никогда не поддержит меры, которые "хоть на немного" ограничили бы сотрудничество Будапешта и Москвы в сфере атомной энергетики.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 13:32
Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции ведут Европу в тупик
 
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