https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846807251.html

Венгрия не поддержит ограничения на работу с Россией по атомной энергетике

Венгрия не поддержит ограничения на работу с Россией по атомной энергетике - РИА Новости, 23.01.2023

Венгрия не поддержит ограничения на работу с Россией по атомной энергетике

Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:03

2023-01-23T15:03

2023-01-23T16:28

санкции в отношении россии

венгрия

россия

евросоюз

в мире

петер сийярто

будапешт

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто."Без АЭС "Пакш" было бы невозможно обеспечить нынешнее энергоснабжение Венгрии, как и без строительства новых блоков АЭС "Пакш" невозможно будет гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии в ближайшие десятилетия... Так что, думаю, совершенно очевидно, что Венгрия не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничивали бы сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.Он напомнил, что Венгрия использует атомную энергию с АЭС "Пакш" уже на протяжении 40 лет, договор с "Росатомом" о строительстве новых блоков был подписан девять лет назад."Санкции принесли нам больше вреда, чем русским... это не политическая позиция, а факт. Я дал понять, что с точки зрения венгерской энергобезопасности ядерная энергия необходима. Нынешняя АЭС "Пакш" представляет половину от всего венгерского производства электроэнергии и обеспечивает треть потребления электроэнергии", - отметил Сийярто.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230115/vengriya-1845000683.html

https://ria.ru/20230122/vengriya-1846572662.html

венгрия

россия

будапешт

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, венгрия, россия, евросоюз, в мире, петер сийярто, будапешт, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"