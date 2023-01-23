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Венгрия не поддержит ограничения на работу с Россией по атомной энергетике - РИА Новости, 23.01.2023
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Венгрия не поддержит ограничения на работу с Россией по атомной энергетике
Венгрия не поддержит ограничения на работу с Россией по атомной энергетике - РИА Новости, 23.01.2023
Венгрия не поддержит ограничения на работу с Россией по атомной энергетике
Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:03
2023-01-23T16:28
санкции в отношении россии
венгрия
россия
евросоюз
в мире
петер сийярто
будапешт
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто."Без АЭС "Пакш" было бы невозможно обеспечить нынешнее энергоснабжение Венгрии, как и без строительства новых блоков АЭС "Пакш" невозможно будет гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии в ближайшие десятилетия... Так что, думаю, совершенно очевидно, что Венгрия не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничивали бы сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.Он напомнил, что Венгрия использует атомную энергию с АЭС "Пакш" уже на протяжении 40 лет, договор с "Росатомом" о строительстве новых блоков был подписан девять лет назад."Санкции принесли нам больше вреда, чем русским... это не политическая позиция, а факт. Я дал понять, что с точки зрения венгерской энергобезопасности ядерная энергия необходима. Нынешняя АЭС "Пакш" представляет половину от всего венгерского производства электроэнергии и обеспечивает треть потребления электроэнергии", - отметил Сийярто.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230115/vengriya-1845000683.html
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санкции в отношении россии, венгрия, россия, евросоюз, в мире, петер сийярто, будапешт, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Санкции в отношении России, Венгрия, Россия, Евросоюз, В мире, Петер Сийярто, Будапешт, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
15:03 23.01.2023 (обновлено: 16:28 23.01.2023)
 
Венгрия не поддержит ограничения на работу с Россией по атомной энергетике

В Венгрии выступили против санкций, ограничивающих сотрудничество с Россией в энергетике

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"Без АЭС "Пакш" было бы невозможно обеспечить нынешнее энергоснабжение Венгрии, как и без строительства новых блоков АЭС "Пакш" невозможно будет гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии в ближайшие десятилетия... Так что, думаю, совершенно очевидно, что Венгрия не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничивали бы сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.
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Он напомнил, что Венгрия использует атомную энергию с АЭС "Пакш" уже на протяжении 40 лет, договор с "Росатомом" о строительстве новых блоков был подписан девять лет назад.
"Санкции принесли нам больше вреда, чем русским... это не политическая позиция, а факт. Я дал понять, что с точки зрения венгерской энергобезопасности ядерная энергия необходима. Нынешняя АЭС "Пакш" представляет половину от всего венгерского производства электроэнергии и обеспечивает треть потребления электроэнергии", - отметил Сийярто.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Санкции в отношении РоссииВенгрияРоссияЕвросоюзВ миреПетер СийяртоБудапештАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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