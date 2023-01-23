https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846694749.html

Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года" от изъятия активов

Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года" от изъятия активов - РИА Новости, 23.01.2023

Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года" от изъятия активов

У России с 1917 года есть прививка от изъятия активов, заявил в интервью РБК владелец "Норникеля" Владимир Потанин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:20

2023-01-23T09:20

2023-01-23T13:59

владимир потанин

россия

рбк (медиагруппа)

норильский никель

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У России с 1917 года есть прививка от изъятия активов, заявил в интервью РБК владелец "Норникеля" Владимир Потанин.Он назвал конфискацию скрытой или явной формой воровства, отметив, что она разрушает инвестиционный климат там, где такие решения принимаются.По его мнению, Запад намеренно устраивает провокации в отношении России, однако он призвал не поддаваться на них."Они действуют по формуле: мы у вас отберем незаконное имущество, и вы отберите, и мы будем квиты. Но не нужно поддаваться, поскольку отсутствие нарушений с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы", — заключил Потанин.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву и, в частности, заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. В США и Европе неоднократно заявляли о готовности направить эти средства на восстановление Украины после конфликта, хотя и признавали, что законодательного механизма для такой процедуры нет. В Москве эти планы называют воровством. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, конфискация имущества, аресты самолетов, недвижимости, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230122/aktivy-1846609998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир потанин, россия, рбк (медиагруппа), норильский никель, экономика, санкции в отношении россии