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Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года" от изъятия активов - РИА Новости, 23.01.2023
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Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года" от изъятия активов
Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года" от изъятия активов - РИА Новости, 23.01.2023
Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года" от изъятия активов
У России с 1917 года есть прививка от изъятия активов, заявил в интервью РБК владелец "Норникеля" Владимир Потанин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:20
2023-01-23T13:59
владимир потанин
россия
рбк (медиагруппа)
норильский никель
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У России с 1917 года есть прививка от изъятия активов, заявил в интервью РБК владелец "Норникеля" Владимир Потанин.Он назвал конфискацию скрытой или явной формой воровства, отметив, что она разрушает инвестиционный климат там, где такие решения принимаются.По его мнению, Запад намеренно устраивает провокации в отношении России, однако он призвал не поддаваться на них."Они действуют по формуле: мы у вас отберем незаконное имущество, и вы отберите, и мы будем квиты. Но не нужно поддаваться, поскольку отсутствие нарушений с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы", — заключил Потанин.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву и, в частности, заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. В США и Европе неоднократно заявляли о готовности направить эти средства на восстановление Украины после конфликта, хотя и признавали, что законодательного механизма для такой процедуры нет. В Москве эти планы называют воровством. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, конфискация имущества, аресты самолетов, недвижимости, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20230122/aktivy-1846609998.html
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владимир потанин, россия, рбк (медиагруппа), норильский никель, экономика, санкции в отношении россии
Владимир Потанин, Россия, РБК (медиагруппа), Норильский никель, Экономика, Санкции в отношении России
09:20 23.01.2023 (обновлено: 13:59 23.01.2023)
 
Потанин заявил о наличии у России "прививки 1917 года" от изъятия активов

Бизнесмен Потанин выступил против конфискации и национализации иностранных активов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У России с 1917 года есть прививка от изъятия активов, заявил в интервью РБК владелец "Норникеля" Владимир Потанин.
Он назвал конфискацию скрытой или явной формой воровства, отметив, что она разрушает инвестиционный климат там, где такие решения принимаются.
"А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело", — предупредил бизнесмен.
По его мнению, Запад намеренно устраивает провокации в отношении России, однако он призвал не поддаваться на них.
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"Они действуют по формуле: мы у вас отберем незаконное имущество, и вы отберите, и мы будем квиты. Но не нужно поддаваться, поскольку отсутствие нарушений с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы", — заключил Потанин.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву и, в частности, заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. В США и Европе неоднократно заявляли о готовности направить эти средства на восстановление Украины после конфликта, хотя и признавали, что законодательного механизма для такой процедуры нет.
В Москве эти планы называют воровством. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, конфискация имущества, аресты самолетов, недвижимости, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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