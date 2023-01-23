https://ria.ru/20230123/salon-1846727554.html
Жительнице Саранска пришлось пересаживать кожу после визита в салон красоты
Жительнице Саранска пришлось пересаживать кожу после визита в салон красоты - РИА Новости, 23.01.2023
Жительнице Саранска пришлось пересаживать кожу после визита в салон красоты
Жительница Саранска получила тяжелое обморожение шеи в салоне красоты, после чего ей пришлось делать пересадку кожи, проводится доследственная проверка,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:25
2023-01-23T11:25
2023-01-23T11:41
происшествия
здоровье - общество
россия
саранск
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Жительница Саранска получила тяжелое обморожение шеи в салоне красоты, после чего ей пришлось делать пересадку кожи, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии. Ранее в соцсетях была размещена информация, что в Саранске в салоне красоты женщине была проведена косметологическая процедура, в результате которой она получила обморожение шеи III степени. Женщина, шея которой покрылась струпьями, вынуждена была пройти лечение в больнице, где ей сделали операцию по пересадке кожи. СУСК Мордовии проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (некачественное оказании услуг). "В ходе процессуальной проверки будут выяснены все обстоятельства получения повреждений клиенткой салона красоты, также будет установлено соответствие оказываемых услуг необходимым требованиям и нормам. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение и дана правовая оценка действиям руководства и работников салона", - говорится в сообщении следственного управления.
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РИА Новости
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происшествия, здоровье - общество, россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Саранск, Следственный комитет России (СК РФ)
11:25 23.01.2023 (обновлено: 11:41 23.01.2023)
Жительнице Саранска пришлось пересаживать кожу после визита в салон красоты
В Саранске женщине пришлось пересаживать кожу после визита в салон красоты, идет проверка