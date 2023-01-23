Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/safin-1846762764.html
В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным
В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным - РИА Новости, 23.01.2023
В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным
Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Башкирии, глава региона передал семье воина орден генерала Шаймуратова, РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:11
2023-01-23T13:11
специальная военная операция на украине
общество
россия
республика башкортостан
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846761832_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_c56d118257d19fcbe9cfab7dbb16cef7.jpg
УФА, 23 янв – РИА Новости. Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Башкирии, глава региона передал семье воина орден генерала Шаймуратова, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Президент России Владимир Путин 17 января присвоил Сафину звание Героя России посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга. В пресс-службе главы Башкирии рассказали, что в январе этого года парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке удара врага на Красно-Лиманском направлении. Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, своевременно подал команду подчиненным на открытие огня, доложив об этом командиру роты. Тем самым он упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения. Не достигнув успеха в наступлении, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. Во время артиллерийского налёта старшина получил тяжёлое осколочное ранение, но не оставил позиций. Противник понёс большие потери и вынужден был отступить. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу. В Альшеевском районе простились с погибшим, в траурной церемонии принял участие глава Башкирии, информирует пресс-служба. "Сегодня тысячи парней из Башкортостана выполняют свой воинский долг и защищают нашу страну. Они проявляют мужество и героизм. Идут ожесточённые сражения, и, к сожалению, есть потери. Всегда очень тяжело хоронить лучших сынов Башкортостана. Таким был и останется Алмаз Сафин. Мы обязательно будем помнить о славном воине и его подвиге", - приводятся слова Хабирова. По данным пресс-службы, указом главы региона Сафин посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова за проявленные во время специальной военной операции мужество и героизм. Хабиров передал награду матери военнослужащего Гузель Ахметовне. "В Новосибирской области, где проходил службу старшина, проживают его супруга Дарья Игоревна и две дочери. Руководитель региона подчеркнул, что республика обязательно будет поддерживать семью героя и поручил администрации Альшеевского района представить предложения по увековечению памяти Алмаза Сафина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837612008.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846761832_108:0:1020:684_1920x0_80_0_0_651171c9a7803d28b30c8b6097875ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика башкортостан, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:11 23.01.2023
 
В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным

В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации Героем России Алмазом Сафиным

© Фото : Администрация Главы РБВ Башкирии простились с Героем России, старшиной контрактной службы Алмазом Сафиным
В Башкирии простились с Героем России, старшиной контрактной службы Алмазом Сафиным - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Администрация Главы РБ
В Башкирии простились с Героем России, старшиной контрактной службы Алмазом Сафиным
Читать ria.ru в
УФА, 23 янв – РИА Новости. Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Башкирии, глава региона передал семье воина орден генерала Шаймуратова, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Президент России Владимир Путин 17 января присвоил Сафину звание Героя России посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга.
В пресс-службе главы Башкирии рассказали, что в январе этого года парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке удара врага на Красно-Лиманском направлении.
Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, своевременно подал команду подчиненным на открытие огня, доложив об этом командиру роты. Тем самым он упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения. Не достигнув успеха в наступлении, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. Во время артиллерийского налёта старшина получил тяжёлое осколочное ранение, но не оставил позиций. Противник понёс большие потери и вынужден был отступить. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу.
© Фото : Глава Альшеевского района Дамир Мустафин/TelegramУчастник специальной военной операции старшина Алмаз Сафин
Участник специальной военной операции старшина Алмаз Сафин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Глава Альшеевского района Дамир Мустафин/Telegram
Участник специальной военной операции старшина Алмаз Сафин
В Альшеевском районе простились с погибшим, в траурной церемонии принял участие глава Башкирии, информирует пресс-служба.
"Сегодня тысячи парней из Башкортостана выполняют свой воинский долг и защищают нашу страну. Они проявляют мужество и героизм. Идут ожесточённые сражения, и, к сожалению, есть потери. Всегда очень тяжело хоронить лучших сынов Башкортостана. Таким был и останется Алмаз Сафин. Мы обязательно будем помнить о славном воине и его подвиге", - приводятся слова Хабирова.
По данным пресс-службы, указом главы региона Сафин посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова за проявленные во время специальной военной операции мужество и героизм. Хабиров передал награду матери военнослужащего Гузель Ахметовне.
Новосибирской области, где проходил службу старшина, проживают его супруга Дарья Игоревна и две дочери. Руководитель региона подчеркнул, что республика обязательно будет поддерживать семью героя и поручил администрации Альшеевского района представить предложения по увековечению памяти Алмаза Сафина", - говорится в сообщении.
Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
9 декабря 2022, 19:29Специальная военная операция на Украине
В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала