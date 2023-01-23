https://ria.ru/20230123/safin-1846762764.html
В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным
В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным - РИА Новости, 23.01.2023
В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным
Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Башкирии, глава региона передал семье воина орден генерала Шаймуратова, РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:11
2023-01-23T13:11
2023-01-23T13:11
специальная военная операция на украине
общество
россия
республика башкортостан
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846761832_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_c56d118257d19fcbe9cfab7dbb16cef7.jpg
УФА, 23 янв – РИА Новости. Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Башкирии, глава региона передал семье воина орден генерала Шаймуратова, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Президент России Владимир Путин 17 января присвоил Сафину звание Героя России посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга. В пресс-службе главы Башкирии рассказали, что в январе этого года парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке удара врага на Красно-Лиманском направлении. Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, своевременно подал команду подчиненным на открытие огня, доложив об этом командиру роты. Тем самым он упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения. Не достигнув успеха в наступлении, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. Во время артиллерийского налёта старшина получил тяжёлое осколочное ранение, но не оставил позиций. Противник понёс большие потери и вынужден был отступить. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу. В Альшеевском районе простились с погибшим, в траурной церемонии принял участие глава Башкирии, информирует пресс-служба. "Сегодня тысячи парней из Башкортостана выполняют свой воинский долг и защищают нашу страну. Они проявляют мужество и героизм. Идут ожесточённые сражения, и, к сожалению, есть потери. Всегда очень тяжело хоронить лучших сынов Башкортостана. Таким был и останется Алмаз Сафин. Мы обязательно будем помнить о славном воине и его подвиге", - приводятся слова Хабирова. По данным пресс-службы, указом главы региона Сафин посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова за проявленные во время специальной военной операции мужество и героизм. Хабиров передал награду матери военнослужащего Гузель Ахметовне. "В Новосибирской области, где проходил службу старшина, проживают его супруга Дарья Игоревна и две дочери. Руководитель региона подчеркнул, что республика обязательно будет поддерживать семью героя и поручил администрации Альшеевского района представить предложения по увековечению памяти Алмаза Сафина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837612008.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846761832_108:0:1020:684_1920x0_80_0_0_651171c9a7803d28b30c8b6097875ea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика башкортостан, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным
В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации Героем России Алмазом Сафиным
УФА, 23 янв – РИА Новости. Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Башкирии, глава региона передал семье воина орден генерала Шаймуратова, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Президент России Владимир Путин
17 января присвоил Сафину звание Героя России посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга.
В пресс-службе главы Башкирии рассказали, что в январе этого года парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке удара врага на Красно-Лиманском направлении.
Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, своевременно подал команду подчиненным на открытие огня, доложив об этом командиру роты. Тем самым он упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения. Не достигнув успеха в наступлении, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. Во время артиллерийского налёта старшина получил тяжёлое осколочное ранение, но не оставил позиций. Противник понёс большие потери и вынужден был отступить. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу.
В Альшеевском районе
простились с погибшим, в траурной церемонии принял участие глава Башкирии, информирует пресс-служба.
"Сегодня тысячи парней из Башкортостана выполняют свой воинский долг и защищают нашу страну. Они проявляют мужество и героизм. Идут ожесточённые сражения, и, к сожалению, есть потери. Всегда очень тяжело хоронить лучших сынов Башкортостана. Таким был и останется Алмаз Сафин. Мы обязательно будем помнить о славном воине и его подвиге", - приводятся слова Хабирова.
По данным пресс-службы, указом главы региона Сафин посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова за проявленные во время специальной военной операции мужество и героизм. Хабиров передал награду матери военнослужащего Гузель Ахметовне.
"В Новосибирской области
, где проходил службу старшина, проживают его супруга Дарья Игоревна и две дочери. Руководитель региона подчеркнул, что республика обязательно будет поддерживать семью героя и поручил администрации Альшеевского района представить предложения по увековечению памяти Алмаза Сафина", - говорится в сообщении.