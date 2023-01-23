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В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным

В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным - РИА Новости, 23.01.2023

В Башкирии простились с Героем России Алмазом Сафиным

Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Башкирии, глава региона передал семье воина орден генерала Шаймуратова, РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:11

2023-01-23T13:11

2023-01-23T13:11

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УФА, 23 янв – РИА Новости. Прощание с погибшим в спецоперации Героем России Алмазом Сафиным прошло на его родине, в Башкирии, глава региона передал семье воина орден генерала Шаймуратова, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Президент России Владимир Путин 17 января присвоил Сафину звание Героя России посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга. В пресс-службе главы Башкирии рассказали, что в январе этого года парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке удара врага на Красно-Лиманском направлении. Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, своевременно подал команду подчиненным на открытие огня, доложив об этом командиру роты. Тем самым он упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения. Не достигнув успеха в наступлении, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. Во время артиллерийского налёта старшина получил тяжёлое осколочное ранение, но не оставил позиций. Противник понёс большие потери и вынужден был отступить. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу. В Альшеевском районе простились с погибшим, в траурной церемонии принял участие глава Башкирии, информирует пресс-служба. "Сегодня тысячи парней из Башкортостана выполняют свой воинский долг и защищают нашу страну. Они проявляют мужество и героизм. Идут ожесточённые сражения, и, к сожалению, есть потери. Всегда очень тяжело хоронить лучших сынов Башкортостана. Таким был и останется Алмаз Сафин. Мы обязательно будем помнить о славном воине и его подвиге", - приводятся слова Хабирова. По данным пресс-службы, указом главы региона Сафин посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова за проявленные во время специальной военной операции мужество и героизм. Хабиров передал награду матери военнослужащего Гузель Ахметовне. "В Новосибирской области, где проходил службу старшина, проживают его супруга Дарья Игоревна и две дочери. Руководитель региона подчеркнул, что республика обязательно будет поддерживать семью героя и поручил администрации Альшеевского района представить предложения по увековечению памяти Алмаза Сафина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837612008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, республика башкортостан, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр