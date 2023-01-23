18:51 23.01.2023 (обновлено: 19:53 23.01.2023)
МИД пообещал ответить на блокировку счетов RT France
Захарова пообещала ответные меры против французских СМИ из-за блокировки счетов RT France
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия примет решительные ответные меры в отношении французских СМИ после блокировки счетов RT France и прекращения трансляции трех российских телеканалов спутниковым оператором Eutelsat, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"В Москве с возмущением восприняли очередные шаги Парижа, направленные на последовательное выдавливание российских СМИ из западного информпространства. Вновь наблюдаем вопиющее поведение западных элит, пытающихся любыми методами отрезать народы своих стран от альтернативных точек зрения, заставить воспринимать транслируемую Вашингтоном и Брюсселем информацию как единственно верную, как истину в последней инстанции", — сказала дипломат.
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По ее мнению, навязчивое стремление отменить и запретить все русское можно объяснить только боязнью правды.
Сейчас, как отметила Захарова, французские власти "видимо, решили поставить жирную точку".
"Как говорят у нас: что посеете, то и пожнете. Решительные ответные меры в отношении французских СМИ неизбежно последуют", — подытожила она.
20 января, 13:25МедиавойныСимоньян прокомментировала блокировку счетов RT France
О блокировке счетов RT France стало известно 20 января. Руководитель телеканала Ксения Федорова заявила, что СМИ прекратит работу, если эту ситуацию не удастся урегулировать. По ее словам, во французском банке объяснили, что действуют по распоряжению властей в рамках принятого в декабре прошлого года девятого пакета санкций Евросоюза против России. Причем канал в санкционном списке не фигурирует и имеет право работать во Франции.
Ситуация с российскими массмедиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами назывались Sputnik и RT. В марте прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента этих средств массовой информации, в том числе и RT France. Французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде ЕС, но тот отклонил иск.
Как отмечал глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, запрет российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.