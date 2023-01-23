https://ria.ru/20230123/rogozin-1846713109.html

Рогозин рассказал, как члены его семьи участвуют в спецоперации

Рогозин рассказал, как члены его семьи участвуют в спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023

Рогозин рассказал, как члены его семьи участвуют в спецоперации

Экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что вся его семья болеет РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:37

2023-01-23T10:37

2023-01-23T12:10

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

россия

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что вся его семья болеет за страну и личным вкладом пытается приблизить победу. "Моя семья, безусловно, - это люди патриотических взглядов. Супруга меня проводила туда с тяжелым сердцем, но с пониманием, что по-другому не получится у нас. Сын со мной работает вместе в научно-техническом центре, он сам авиационный конструктор и работает с конструкторами, которые занимаются в том числе этими дронами. Полностью отдает себя этой работе, и я надеюсь, что у него получится", - сказал Рогозин. Он также рассказал, что еще один воспитанник его семьи окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и получил звание лейтенанта. "Сейчас обучится на боевой машине, тоже рвется на фронт", - добавил руководитель "Царских волков". По его словам, еще один родственник является старшим офицером Вооруженных сил РФ и принимал участие в "различного рода боевых операциях". "У меня вся семья, как один, болеет за страну и личным вкладом своим пытается приблизить победу", - отметил Рогозин. Экс-глава "Роскосмоса" также сообщил, что у него сохранились очень добрые отношения со всеми бывшими коллегами. "Я не знаю ни одного, кто бы отказался от взаимодействия с нами и кто не понимал бы значимость этой работы. Поэтому я просто всем благодарен за эту работу", - уточнил он. Собеседник агентства добавил, что это люди, работающие в Совете Безопасности, в правительстве. "С Денисом Валентиновичем Мантуровым мы встречались, у нас подробнейший был на эту тему разговор и взаимодействие идет постоянное. С руководителем научно-технического совета Андреем Евгеньевичем Тюлиным, естественно, тем более, поскольку он выходец сам из "Роскосмоса" и мой как бы соратник, мы с ним постоянно взаимодействуем. С Борисовым - главой "Роскосмоса" - мы встречались, у нас есть взаимопонимание в этом плане", - рассказал Рогозин. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846687132.html

россия

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дмитрий рогозин, россия