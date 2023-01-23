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Рогозин назвал самые боеспособные корпуса в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/rogozin-1846698140.html
Рогозин назвал самые боеспособные корпуса в зоне спецоперации
Рогозин назвал самые боеспособные корпуса в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Рогозин назвал самые боеспособные корпуса в зоне спецоперации
Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:39
2023-01-23T12:12
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Первый армейский корпус и второй армейский корпус, соответственно, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика – это одни из самых боеспособных наших частей. Это части, которые воюют там 8-9 лет, они понесли колоссальные потери за эти годы", - сказал он. Рогозин подчеркнул, что многие из командиров ДНР и ЛНР не имеют специального военного образования: большинство из них до конфликта на Донбассе были шахтерами, инженерами, предпринимателями. "Я был на передовой неоднократно с людьми, у которых я как человек, который имеет определенный военный опыт, учился, хотя они моложе меня. Эти ребята, как я уже сказал, 8-9 лет воюют: молодые бойцы, операторы беспилотников", - рассказал он, отметив, что эти люди "знают в деталях тонкости" ведения боевых действий. Среди выдающихся командиров Донбасса Рогозин привел комбатов с позывными "Шахтер", "Длинный" и "Злой". По его словам, многие бойцы 1-го и 2-го армейских корпусов знают друг друга еще с детства, относятся друг к другу как братья. Говоря о добровольческих батальонах, укомплектованных бойцами из "старых" регионов России, Рогозин отметил, что средний возраст в таких соединениях - 40-45 лет, есть добровольцы, которым уже 55 лет. "Такие уже состоявшиеся воины, мужчины, которые из самых разных регионов приехали, сформировали эти добровольческие части и воюют отменно. Это БАРСы – боевой армейский резерв специальный. Мы, в частности, очень тесно работаем с 11-м БАРСом, им командует очень опытный командир, Артур его зовут. И могу сказать, что я ему многим обязан, в том числе и жизнью, благодаря его очень эффективным действиям во время спасения наших товарищей, когда теракт (обстрел гостиницы в Донецке 21 декабря 2022 года – ред.) случился", - рассказал он. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html
https://ria.ru/20230123/pokushenie-1846691351.html
донецкая народная республика
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Рогозин о боеспособности первого и второго армейских корпусов ДНР и ЛНР
Рогозин о боеспособности первого и второго армейских корпусов ДНР и ЛНР
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дмитрий рогозин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс
09:39 23.01.2023 (обновлено: 12:12 23.01.2023)
 
Рогозин назвал самые боеспособные корпуса в зоне спецоперации

Рогозин назвал два самых боеспособных армейских корпуса в зоне спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Первый армейский корпус и второй армейский корпус, соответственно, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика – это одни из самых боеспособных наших частей. Это части, которые воюют там 8-9 лет, они понесли колоссальные потери за эти годы", - сказал он.
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Рогозин подчеркнул, что многие из командиров ДНР и ЛНР не имеют специального военного образования: большинство из них до конфликта на Донбассе были шахтерами, инженерами, предпринимателями.
"Я был на передовой неоднократно с людьми, у которых я как человек, который имеет определенный военный опыт, учился, хотя они моложе меня. Эти ребята, как я уже сказал, 8-9 лет воюют: молодые бойцы, операторы беспилотников", - рассказал он, отметив, что эти люди "знают в деталях тонкости" ведения боевых действий.
Среди выдающихся командиров Донбасса Рогозин привел комбатов с позывными "Шахтер", "Длинный" и "Злой". По его словам, многие бойцы 1-го и 2-го армейских корпусов знают друг друга еще с детства, относятся друг к другу как братья.
Говоря о добровольческих батальонах, укомплектованных бойцами из "старых" регионов России, Рогозин отметил, что средний возраст в таких соединениях - 40-45 лет, есть добровольцы, которым уже 55 лет.
"Такие уже состоявшиеся воины, мужчины, которые из самых разных регионов приехали, сформировали эти добровольческие части и воюют отменно. Это БАРСы – боевой армейский резерв специальный. Мы, в частности, очень тесно работаем с 11-м БАРСом, им командует очень опытный командир, Артур его зовут. И могу сказать, что я ему многим обязан, в том числе и жизнью, благодаря его очень эффективным действиям во время спасения наших товарищей, когда теракт (обстрел гостиницы в Донецке 21 декабря 2022 года – ред.) случился", - рассказал он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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