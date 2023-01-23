https://ria.ru/20230123/rogozin-1846698140.html

Рогозин назвал самые боеспособные корпуса в зоне спецоперации

Рогозин назвал самые боеспособные корпуса в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023

Рогозин назвал самые боеспособные корпуса в зоне спецоперации

Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:39

2023-01-23T09:39

2023-01-23T12:12

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846705366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfda6b97a2c550f7d264efff23e2569d.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. "Первый армейский корпус и второй армейский корпус, соответственно, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика – это одни из самых боеспособных наших частей. Это части, которые воюют там 8-9 лет, они понесли колоссальные потери за эти годы", - сказал он. Рогозин подчеркнул, что многие из командиров ДНР и ЛНР не имеют специального военного образования: большинство из них до конфликта на Донбассе были шахтерами, инженерами, предпринимателями. "Я был на передовой неоднократно с людьми, у которых я как человек, который имеет определенный военный опыт, учился, хотя они моложе меня. Эти ребята, как я уже сказал, 8-9 лет воюют: молодые бойцы, операторы беспилотников", - рассказал он, отметив, что эти люди "знают в деталях тонкости" ведения боевых действий. Среди выдающихся командиров Донбасса Рогозин привел комбатов с позывными "Шахтер", "Длинный" и "Злой". По его словам, многие бойцы 1-го и 2-го армейских корпусов знают друг друга еще с детства, относятся друг к другу как братья. Говоря о добровольческих батальонах, укомплектованных бойцами из "старых" регионов России, Рогозин отметил, что средний возраст в таких соединениях - 40-45 лет, есть добровольцы, которым уже 55 лет. "Такие уже состоявшиеся воины, мужчины, которые из самых разных регионов приехали, сформировали эти добровольческие части и воюют отменно. Это БАРСы – боевой армейский резерв специальный. Мы, в частности, очень тесно работаем с 11-м БАРСом, им командует очень опытный командир, Артур его зовут. И могу сказать, что я ему многим обязан, в том числе и жизнью, благодаря его очень эффективным действиям во время спасения наших товарищей, когда теракт (обстрел гостиницы в Донецке 21 декабря 2022 года – ред.) случился", - рассказал он. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html

https://ria.ru/20230123/pokushenie-1846691351.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рогозин о боеспособности первого и второго армейских корпусов ДНР и ЛНР Рогозин о боеспособности первого и второго армейских корпусов ДНР и ЛНР 2023-01-23T09:39 true PT4M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий рогозин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс