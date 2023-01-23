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Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке
Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке - РИА Новости, 23.01.2023
Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке
Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал подробности об обстреле... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:15
2023-01-23T12:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донбасс
дмитрий рогозин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал подробности об обстреле гостиницы в Донецке, во время которого он получил ранение: по его словам, два из семи выпущенных украинскими военными снарядов упали у его ног, но не взорвались. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию. "Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два - шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались", - сказал Рогозин.Глава НТЦ рассказал, что к моменту обстрела уже около трех месяцев находился в Донбассе, прерываясь на короткие командировки в Москву и другие города, где расположены предприятия, с которыми сотрудничают "Царские волки". Тот день экс-гендиректор "Роскосмоса" провел на полигоне недалеко от Марьинки, где участвовал в подготовке снайперов-добровольцев отряда БАРС-11. Вечером, по словам Рогозина, он вернулся в гостиницу и успел лишь оставить вещи, переодеться в своем номере и спуститься вниз, прежде чем начался обстрел. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html
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Рогозин о самочувствии, ранении и гаубице, из которой было совершено покушение
Рогозин о самочувствии, ранении и гаубице, из которой было совершено покушение
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происшествия, донецк, донбасс, дмитрий рогозин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донбасс, Дмитрий Рогозин, Вооруженные силы Украины
08:15 23.01.2023 (обновлено: 12:12 23.01.2023)
 
Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке

Рогозин: при обстреле гостиницы в Донецке два из семи снарядов упали у ног и не взорвались

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал подробности об обстреле гостиницы в Донецке, во время которого он получил ранение: по его словам, два из семи выпущенных украинскими военными снарядов упали у его ног, но не взорвались.
Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.
Осколок от снаряда французской гаубицы Caesar - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции
"Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два - шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались", - сказал Рогозин.
Глава НТЦ рассказал, что к моменту обстрела уже около трех месяцев находился в Донбассе, прерываясь на короткие командировки в Москву и другие города, где расположены предприятия, с которыми сотрудничают "Царские волки".
Тот день экс-гендиректор "Роскосмоса" провел на полигоне недалеко от Марьинки, где участвовал в подготовке снайперов-добровольцев отряда БАРС-11. Вечером, по словам Рогозина, он вернулся в гостиницу и успел лишь оставить вещи, переодеться в своем номере и спуститься вниз, прежде чем начался обстрел.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
Рогозин о самочувствии, ранении и гаубице, из которой было совершено покушение
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонбассДмитрий РогозинВооруженные силы Украины
 
 
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