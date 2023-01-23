https://ria.ru/20230123/rogozin-1846687132.html

Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке

Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке - РИА Новости, 23.01.2023

Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке

Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал подробности об обстреле... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:15

2023-01-23T08:15

2023-01-23T12:12

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донбасс

дмитрий рогозин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал подробности об обстреле гостиницы в Донецке, во время которого он получил ранение: по его словам, два из семи выпущенных украинскими военными снарядов упали у его ног, но не взорвались. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию. "Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два - шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались", - сказал Рогозин.Глава НТЦ рассказал, что к моменту обстрела уже около трех месяцев находился в Донбассе, прерываясь на короткие командировки в Москву и другие города, где расположены предприятия, с которыми сотрудничают "Царские волки". Тот день экс-гендиректор "Роскосмоса" провел на полигоне недалеко от Марьинки, где участвовал в подготовке снайперов-добровольцев отряда БАРС-11. Вечером, по словам Рогозина, он вернулся в гостиницу и успел лишь оставить вещи, переодеться в своем номере и спуститься вниз, прежде чем начался обстрел. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846678443.html

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Рогозин о самочувствии, ранении и гаубице, из которой было совершено покушение Рогозин о самочувствии, ранении и гаубице, из которой было совершено покушение 2023-01-23T08:15 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донбасс, дмитрий рогозин, вооруженные силы украины