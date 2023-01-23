https://ria.ru/20230123/rogozin-1846680881.html

Рогозин заявил, что вернется в Донбасс

Рогозин заявил, что вернется в Донбасс - РИА Новости, 23.01.2023

Рогозин заявил, что вернется в Донбасс

Экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, получивший ранение 21 декабря в результате... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T07:14

2023-01-23T07:14

2023-01-23T12:13

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, получивший ранение 21 декабря в результате украинского обстрела, заявил в интервью РИА Новости, что планирует вернуться в Донбасс до конца января. "Я собираюсь вернуться до конца января обратно с пополнением, с моими товарищами. И мы продолжим свою деятельность", - сказал Рогозин. Он рассказал, что полученное им ранение было тяжелым. "Я получил ранение в плечо, соответственно, осколок вошел здесь и воткнулся, как говорится, в шейный позвонок, там, пятый-шестой, между ними. Поэтому пришлось его долго достаточно оттуда выковыривать потом", - отметил собеседник агентства. Экс-глава Роскосмоса поблагодарил "за себя и за своих товарищей" российских военных и гражданских врачей и назвал их мастерство уникальным. Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально и заканчивает все необходимые процедуры, чтобы вернуться в Донбасс. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозина ранил осколок размером 8 на 6 миллиметров. Также руководитель группы советников был контужен. В конце декабря Рогозин был доставлен в одну из больниц московского региона, где ему сделали операцию, удалив осколок в районе шейного отдела позвоночника. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

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безопасность, дмитрий рогозин, донбасс, донецк, роскосмос