https://ria.ru/20230123/rogozin-1846678443.html
Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен
Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен - РИА Новости, 23.01.2023
Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен
Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что спутниковые снимки позволили... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:12
2023-01-23T06:12
2023-01-23T06:12
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
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безопасность
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке, ее боевой расчет отслеживается и будет уничтожен. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию. По его словам, это дело чести. "Потому что я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. У русских добровольцев там нет таких подчиненных отношений, ты начальник, значит, а ты охранник - как в окопе быть охранником? Это смешно. Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию "Возмездие" реализовать", - добавил Рогозин.
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дмитрий рогозин, донецк, роскосмос, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донецк, Роскосмос, Безопасность, Россия
Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен
Рогозин заявил, что обстрелявший его украинский расчет отслеживается и будет уничтожен
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке, ее боевой расчет отслеживается и будет уничтожен.
Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.
"Поскольку я работал четыре года в нашей государственной корпорации "Роскосмос", у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер, одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить", - сказал Рогозин.
По его словам, это дело чести. "Потому что я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. У русских добровольцев там нет таких подчиненных отношений, ты начальник, значит, а ты охранник - как в окопе быть охранником? Это смешно. Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию "Возмездие" реализовать", - добавил Рогозин.