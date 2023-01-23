https://ria.ru/20230123/rogozin-1846678443.html

Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен

Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен - РИА Новости, 23.01.2023

Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен

Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что спутниковые снимки позволили... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T06:12

2023-01-23T06:12

2023-01-23T06:12

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

донецк

роскосмос

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке, ее боевой расчет отслеживается и будет уничтожен. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию. По его словам, это дело чести. "Потому что я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. У русских добровольцев там нет таких подчиненных отношений, ты начальник, значит, а ты охранник - как в окопе быть охранником? Это смешно. Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию "Возмездие" реализовать", - добавил Рогозин.

https://ria.ru/20230123/starlink-1846674582.html

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий рогозин, донецк, роскосмос, безопасность, россия