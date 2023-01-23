https://ria.ru/20230123/riski-1846696342.html

Путин подчеркнул важность развития национальных платежных систем в ЕАЭС

Путин подчеркнул важность развития национальных платежных систем в ЕАЭС - РИА Новости, 23.01.2023

Путин подчеркнул важность развития национальных платежных систем в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачей для ЕАЭС снижение рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:27

2023-01-23T09:27

2023-01-23T09:27

экономика

технологии

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачей для ЕАЭС снижение рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и платежных систем, сообщается в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля. "Актуальной задачей видится последовательное снижение экономических рисков, которые создаёт для взаимной торговли использование иностранных валют и платёжных систем. Исходим из того, что неотъемлемым условием стабильных расчётных отношений внутри Союза является подключение партнёров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платёжных систем", - говорится в тексте обращения. Также, по словам главы государства, гармонизация финансовых рынков должна создать благоприятные условия для того, чтобы капитал стран-членов оставался внутри объединения и инвестировался в национальные экономики. Кроме того, президент отметил, что считает целесообразным изучить возможность образования Евразийского рейтингового агентства, которое обеспечивало бы оценочный инструментарий для обслуживания растущей экономической активности на территории макрорегиона. -0-

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экономика, технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз