https://ria.ru/20230123/riski-1846696342.html
Путин подчеркнул важность развития национальных платежных систем в ЕАЭС
Путин подчеркнул важность развития национальных платежных систем в ЕАЭС - РИА Новости, 23.01.2023
Путин подчеркнул важность развития национальных платежных систем в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачей для ЕАЭС снижение рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:27
2023-01-23T09:27
2023-01-23T09:27
экономика
технологии
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачей для ЕАЭС снижение рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и платежных систем, сообщается в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля. "Актуальной задачей видится последовательное снижение экономических рисков, которые создаёт для взаимной торговли использование иностранных валют и платёжных систем. Исходим из того, что неотъемлемым условием стабильных расчётных отношений внутри Союза является подключение партнёров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платёжных систем", - говорится в тексте обращения. Также, по словам главы государства, гармонизация финансовых рынков должна создать благоприятные условия для того, чтобы капитал стран-членов оставался внутри объединения и инвестировался в национальные экономики. Кроме того, президент отметил, что считает целесообразным изучить возможность образования Евразийского рейтингового агентства, которое обеспечивало бы оценочный инструментарий для обслуживания растущей экономической активности на территории макрорегиона. -0-
https://ria.ru/20230123/eaes-1846692748.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин подчеркнул важность развития национальных платежных систем в ЕАЭС
Путин назвал задачей для ЕАЭС снижение рисков, созданных использованием иностранных валют
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал актуальной задачей для ЕАЭС снижение рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и платежных систем, сообщается в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.
"Актуальной задачей видится последовательное снижение экономических рисков, которые создаёт для взаимной торговли использование иностранных валют и платёжных систем. Исходим из того, что неотъемлемым условием стабильных расчётных отношений внутри Союза является подключение партнёров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платёжных систем", - говорится в тексте обращения.
Также, по словам главы государства, гармонизация финансовых рынков должна создать благоприятные условия для того, чтобы капитал стран-членов оставался внутри объединения и инвестировался в национальные экономики. Кроме того, президент отметил, что считает целесообразным изучить возможность образования Евразийского рейтингового агентства, которое обеспечивало бы оценочный инструментарий для обслуживания растущей экономической активности на территории макрорегиона. -0-