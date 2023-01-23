https://ria.ru/20230123/reshenie-1846673259.html

Названо неожиданное решение всех проблем человечества

Названо неожиданное решение всех проблем человечества - РИА Новости, 23.01.2023

Названо неожиданное решение всех проблем человечества

Решением всех мировых проблем может стать отстранение президента США от должности, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T03:23

2023-01-23T03:23

2023-01-23T04:11

кентукки

вооруженные силы украины

украина

сша

в мире

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Решением всех мировых проблем может стать отстранение президента США от должности, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте.Он также добавил, что это станет лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество. Американский политик Джеффри Янг неоднократно высказывался против действий США по поддержке Украины и поставки военной технике ВСУ, которые затягивают конфликт с Россией.

https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html

кентукки

украина

сша

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кентукки, вооруженные силы украины, украина, сша, в мире