https://ria.ru/20230123/reformy-1846785626.html
Мишель увидел желание Украины провести реформы для вступления в ЕС
Мишель увидел желание Украины провести реформы для вступления в ЕС - РИА Новости, 23.01.2023
Мишель увидел желание Украины провести реформы для вступления в ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что увидел у Киева явную решительность к проведению необходимых реформ для вступления в ЕС. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:16
2023-01-23T14:16
2023-01-23T14:16
в мире
шарль мишель
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что увидел у Киева явную решительность к проведению необходимых реформ для вступления в ЕС. "Я видел явную политическую волю к проведению необходимых реформ для того, чтобы двигаться в направлении вступления в ЕС, теперь, когда Украина является официальным кандидатом", - заявил Мишель в интервью газете Mundo. Он отметил, что Киев "следует рекомендациям Еврокомиссии" в этом вопросе. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее в январе заявил, что Киев рассчитывает быть полностью готовым к членству в ЕС через два года. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843699189.html
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в мире, шарль мишель, владимир зеленский, денис шмыгаль, брюссель, киев, евросоюз, евросовет, украина, еврокомиссия
В мире, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Брюссель, Киев, Евросоюз, Евросовет, Украина, Еврокомиссия
Мишель увидел желание Украины провести реформы для вступления в ЕС
Глава Евросовета Мишель отметил желание Украины провести реформы для вступления в ЕС