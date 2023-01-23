https://ria.ru/20230123/pyl-1846744306.html

В Подмосковье на предприятии вспыхнула алюминиевая пыль

В Подмосковье на предприятии вспыхнула алюминиевая пыль - РИА Новости, 23.01.2023

В Подмосковье на предприятии вспыхнула алюминиевая пыль

На одном из предприятий в Рошале Московской области произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:12

2023-01-23T12:12

2023-01-23T13:05

происшествия

московская область (подмосковье)

шатура

рошаль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846758894_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_ffde475e741624c758741d11a9981751.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На одном из предприятий в Рошале Московской области произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС."В 10.59 поступила информация о пожаре в городском округе Шатура, город Рошаль. Предприятие ООО "Молирен". Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в главке.После вспышки начался пожар на площади около 200 квадратных метров при том, что площадь горящего здания - 1500 "квадратов" (размер в плане – 60 на 25 метров), рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечена масштабная группировка: 64 человека и 20 единиц техники. Адрес, где произошло ЧП: Рошаль, улица 2-й Пятилетки.

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

московская область (подмосковье)

шатура

рошаль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), шатура, рошаль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)