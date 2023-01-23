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В Подмосковье на предприятии вспыхнула алюминиевая пыль
В Подмосковье на предприятии вспыхнула алюминиевая пыль - РИА Новости, 23.01.2023
В Подмосковье на предприятии вспыхнула алюминиевая пыль
На одном из предприятий в Рошале Московской области произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:12
2023-01-23T12:12
2023-01-23T13:05
происшествия
московская область (подмосковье)
шатура
рошаль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На одном из предприятий в Рошале Московской области произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС."В 10.59 поступила информация о пожаре в городском округе Шатура, город Рошаль. Предприятие ООО "Молирен". Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в главке.После вспышки начался пожар на площади около 200 квадратных метров при том, что площадь горящего здания - 1500 "квадратов" (размер в плане – 60 на 25 метров), рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечена масштабная группировка: 64 человека и 20 единиц техники. Адрес, где произошло ЧП: Рошаль, улица 2-й Пятилетки.
https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), шатура, рошаль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Шатура, Рошаль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:12 23.01.2023 (обновлено: 13:05 23.01.2023)
В Подмосковье на предприятии вспыхнула алюминиевая пыль
На одном из предприятий в Рошале Московской области вспыхнула алюминиевая пыль
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На одном из предприятий в Рошале Московской области произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"В 10.59 поступила информация о пожаре в городском округе Шатура, город Рошаль. Предприятие ООО "Молирен". Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в главке.
После вспышки начался пожар на площади около 200 квадратных метров при том, что площадь горящего здания - 1500 "квадратов" (размер в плане – 60 на 25 метров), рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечена масштабная группировка: 64 человека и 20 единиц техники. Адрес, где произошло ЧП: Рошаль, улица 2-й Пятилетки.