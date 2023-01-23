https://ria.ru/20230123/pvo-1846787777.html
Российские ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS в ДНР и ЛНР
Российские ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.01.2023
Российские ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS в ДНР и ЛНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, в том числе над Донецком, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:23
2023-01-23T14:23
2023-01-23T16:38
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, в том числе над Донецком, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики и Жовтневое Харьковской области. Также перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах города Донецк, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино Донецкой Народной Республики, а также Червонопоповка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 376 украинских военных самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846787389.html
россия
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Конашенков о перехвате 14 снарядов HIMARS в городах ДНР и ЛНР
Полная сводка Минобороны России
2023-01-23T14:23
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PT3M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, авдеевка, донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:23 23.01.2023 (обновлено: 16:38 23.01.2023)
Российские ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS в ДНР и ЛНР
Российские ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, в том числе над Донецком