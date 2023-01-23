https://ria.ru/20230123/pvo-1846787777.html

Российские ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS в ДНР и ЛНР

Российские ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.01.2023

Российские ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS в ДНР и ЛНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, в том числе над Донецком, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:23

2023-01-23T14:23

2023-01-23T16:38

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, в том числе над Донецком, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики и Жовтневое Харьковской области. Также перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах города Донецк, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино Донецкой Народной Республики, а также Червонопоповка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 376 украинских военных самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846787389.html

россия

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о перехвате 14 снарядов HIMARS в городах ДНР и ЛНР Полная сводка Минобороны России 2023-01-23T14:23 true PT3M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, авдеевка, донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика