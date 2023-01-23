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Советник Кучмы заявил о новой победе Путина - РИА Новости, 23.01.2023
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Советник Кучмы заявил о новой победе Путина
Советник Кучмы заявил о новой победе Путина - РИА Новости, 23.01.2023
Советник Кучмы заявил о новой победе Путина
Отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Украине говорит об очередной победе президента России Владимира Путина над западными лидерами, заявил экс-советник... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:06
2023-01-23T18:19
в мире
владимир путин
олег соскин
германия
украина
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Украине говорит об очередной победе президента России Владимира Путина над западными лидерами, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Рамштайн провалился. &lt;...&gt; Практически Путин подчинил себе всех", — отметил он.По мнению эксперта, решение Запада фактически стало предательством Украины. При этом Соскин добавил, что США и их союзники только на словах поддерживают Киев, в то время как получают большую прибыль от военных действий в Европе.На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации сообщило, что США призывали Киев воздержаться от наступательной операции против Москвы до получения нового пакета помощи и подготовки украинских военных.При этом, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы стран НАТО на авиабазе Рамштайн, союзникам не удалось прийти к единому мнению по вопросу поставок Украине.Как писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что ФРГ поставит Украине Leopard 2, если Вашингтон передаст танки Abrams. При этом официальный Берлин эту информацию отрицает.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений Киеву только затягивают конфликт и не принесут Киеву ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846820822.html
https://ria.ru/20230123/postavki-1846776585.html
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в мире, владимир путин, олег соскин, германия, украина, россия, нато
В мире, Владимир Путин, Олег Соскин, Германия, Украина, Россия, НАТО
18:06 23.01.2023 (обновлено: 18:19 23.01.2023)
 
Советник Кучмы заявил о новой победе Путина

Экс-советник Кучмы Соскин: отказ Германии поставлять Leopard стал новой победой Путина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Украине говорит об очередной победе президента России Владимира Путина над западными лидерами, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Рамштайн провалился. <...> Практически Путин подчинил себе всех", — отметил он.
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Британцев ужаснула выходка Джонсона с ракетой на Украине
По мнению эксперта, решение Запада фактически стало предательством Украины. При этом Соскин добавил, что США и их союзники только на словах поддерживают Киев, в то время как получают большую прибыль от военных действий в Европе.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации сообщило, что США призывали Киев воздержаться от наступательной операции против Москвы до получения нового пакета помощи и подготовки украинских военных.
При этом, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы стран НАТО на авиабазе Рамштайн, союзникам не удалось прийти к единому мнению по вопросу поставок Украине.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 13:54
СМИ сообщили о раздражении в Европе из-за позиции Шольца по поставкам Киеву
Как писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что ФРГ поставит Украине Leopard 2, если Вашингтон передаст танки Abrams. При этом официальный Берлин эту информацию отрицает.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений Киеву только затягивают конфликт и не принесут Киеву ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Ле Пен выступила против поставок Украине тяжелых танков
 
В миреВладимир ПутинОлег СоскинГерманияУкраинаРоссияНАТО
 
 
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