https://ria.ru/20230123/putin-1846750400.html

В Кремле ответили на вопрос, пойдет ли Путин на следующие выборы

В Кремле ответили на вопрос, пойдет ли Путин на следующие выборы - РИА Новости, 23.01.2023

В Кремле ответили на вопрос, пойдет ли Путин на следующие выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов про возможность участия Владимира Путина в следующих выборах, сообщил, что... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:32

2023-01-23T12:32

2023-01-23T12:53

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов про возможность участия Владимира Путина в следующих выборах, сообщил, что президент никаких заявлений на этот счет не делал, идет работа в обычном рутинном графике.Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком уже готовится к началу президентской избирательной кампании."Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции... Еще пока рано (говорить о начале подготовки Кремля к президентским выборам - ред.), не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня", - ответил Песков на вопрос, знают ли в Кремле, что Центризбирком начал подготовку к выборам главы государства и ведется ли такая работа в Кремле.На вопрос, можно ли считать, что Путин пока не принял решения по поводу участия в следующих выборах президента, Песков отметил, что никаких заявлений от главы государства на этот счет не было."Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента", - сказал он.

https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842319737.html

https://ria.ru/20221013/stepashin-1823562381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков