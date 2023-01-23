https://ria.ru/20230123/putin-1846750400.html
В Кремле ответили на вопрос, пойдет ли Путин на следующие выборы
В Кремле ответили на вопрос, пойдет ли Путин на следующие выборы - РИА Новости, 23.01.2023
В Кремле ответили на вопрос, пойдет ли Путин на следующие выборы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов про возможность участия Владимира Путина в следующих выборах, сообщил, что... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:32
2023-01-23T12:32
2023-01-23T12:53
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов про возможность участия Владимира Путина в следующих выборах, сообщил, что президент никаких заявлений на этот счет не делал, идет работа в обычном рутинном графике.Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком уже готовится к началу президентской избирательной кампании."Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции... Еще пока рано (говорить о начале подготовки Кремля к президентским выборам - ред.), не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня", - ответил Песков на вопрос, знают ли в Кремле, что Центризбирком начал подготовку к выборам главы государства и ведется ли такая работа в Кремле.На вопрос, можно ли считать, что Путин пока не принял решения по поводу участия в следующих выборах президента, Песков отметил, что никаких заявлений от главы государства на этот счет не было."Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента", - сказал он.
https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842319737.html
https://ria.ru/20221013/stepashin-1823562381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
12:32 23.01.2023 (обновлено: 12:53 23.01.2023)
В Кремле ответили на вопрос, пойдет ли Путин на следующие выборы
Песков: Путин пока не делал заявлений о планах на следующие президентские выборы
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов про возможность участия Владимира Путина в следующих выборах, сообщил, что президент никаких заявлений на этот счет не делал, идет работа в обычном рутинном графике.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова
сообщила, что Центризбирком уже готовится к началу президентской избирательной кампании.
"Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции... Еще пока рано (говорить о начале подготовки Кремля к президентским выборам - ред.), не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня", - ответил Песков на вопрос, знают ли в Кремле, что Центризбирком начал подготовку к выборам главы государства и ведется ли такая работа в Кремле.
На вопрос, можно ли считать, что Путин пока не принял решения по поводу участия в следующих выборах президента, Песков отметил, что никаких заявлений от главы государства на этот счет не было.
"Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента", - сказал он.