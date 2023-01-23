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"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 23.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230123/prokat-1846713547.html
"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 23.01.2023
"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и СНГ со сборами 760,5 миллиона рублей за прошедший уикенд по неофициальным и... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:30
2023-01-23T11:30
культура
новости культуры
дмитрий дьяченко
чебурашка
сергей гармаш
что посмотреть
кино и сериалы
сборы
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и СНГ со сборами 760,5 миллиона рублей за прошедший уикенд по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com. В фильме Чебурашка — настоящий зверек, а не плюшевая игрушка. Он приезжает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Вторую строчку занял комедийный боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Картина собрала за прошедший уикенд 147,2 миллиона рублей. Элитный разведчик Орсон Форчун получил очередное задание, и в одиночку ему миссию не выполнить. Он работает с одними из лучших агентов в мире, а также известным киноактером, который предоставит им убедительное прикрытие. На третьем месте рейтинга "Аватар: Путь воды", собравший 23,3 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. В фильме рассказывается о жизни главных героев первой части франшизы — экс-землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви с планеты Пандора. Пара воспитывает родных детей и приемную дочь. Их счастье оказалось недолгим — на Пандору возвращаются люди. Четвертое место занял семейный фильм "Одни на каникулах". Его касса пополнилась на 23,1 миллиона рублей. Аве 11 лет. И она скучает на каникулах в отеле. Все из-за родителей, которые не спускают с нее глаз. Но однажды все взрослые в гостинице исчезают. Замыкает рейтинг фильм ужасов "13 изгнаний дьявола", который собрал 22,2 миллиона рублей. Спиритический сеанс изменил жизнь девушки. Вызвав нечто потустороннее, Лаура становится проводником темных сил в наш мир. Чтобы вернуть любимую дочь, ее родные обращаются к священнику. Теперь им предстоит пережить 13 обрядов экзорцизма.
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Елена Громова
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новости культуры, дмитрий дьяченко, чебурашка, сергей гармаш, что посмотреть , кино и сериалы, сборы, федор добронравов
Культура, Новости культуры, Дмитрий Дьяченко, Чебурашка, Сергей Гармаш, что посмотреть , Кино и сериалы, Сборы, Федор Добронравов
11:30 23.01.2023
 
"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 760,5 миллиона рублей

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и СНГ со сборами 760,5 миллиона рублей за прошедший уикенд по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.
В фильме Чебурашка — настоящий зверек, а не плюшевая игрушка. Он приезжает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Вторую строчку занял комедийный боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Картина собрала за прошедший уикенд 147,2 миллиона рублей. Элитный разведчик Орсон Форчун получил очередное задание, и в одиночку ему миссию не выполнить. Он работает с одними из лучших агентов в мире, а также известным киноактером, который предоставит им убедительное прикрытие.
На третьем месте рейтинга "Аватар: Путь воды", собравший 23,3 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. В фильме рассказывается о жизни главных героев первой части франшизы — экс-землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви с планеты Пандора. Пара воспитывает родных детей и приемную дочь. Их счастье оказалось недолгим — на Пандору возвращаются люди.
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
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Четвертое место занял семейный фильм "Одни на каникулах". Его касса пополнилась на 23,1 миллиона рублей. Аве 11 лет. И она скучает на каникулах в отеле. Все из-за родителей, которые не спускают с нее глаз. Но однажды все взрослые в гостинице исчезают.
© Keplerfilm (2022)Кадр из фильма "Одни на каникулах"
Кадр из фильма Одни на каникулах
1 из 2
Кадр из фильма "Одни на каникулах"
© Keplerfilm (2022)
© 13 E Movie, 2022Кадр из фильма "13 изгнаний дьявола"
Кадр из фильма 13 изгнаний дьявола
2 из 2
Кадр из фильма "13 изгнаний дьявола"
© 13 E Movie, 2022
1 из 2
Кадр из фильма "Одни на каникулах"
© Keplerfilm (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "13 изгнаний дьявола"
© 13 E Movie, 2022
Замыкает рейтинг фильм ужасов "13 изгнаний дьявола", который собрал 22,2 миллиона рублей. Спиритический сеанс изменил жизнь девушки. Вызвав нечто потустороннее, Лаура становится проводником темных сил в наш мир. Чтобы вернуть любимую дочь, ее родные обращаются к священнику. Теперь им предстоит пережить 13 обрядов экзорцизма.
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КультураНовости культурыДмитрий ДьяченкоЧебурашкаСергей Гармашчто посмотретьКино и сериалыСборыФедор Добронравов
 
 
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