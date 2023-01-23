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"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 23.01.2023

"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и СНГ со сборами 760,5 миллиона рублей за прошедший уикенд по неофициальным и... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:30

2023-01-23T11:30

2023-01-23T11:30

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и СНГ со сборами 760,5 миллиона рублей за прошедший уикенд по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com. В фильме Чебурашка — настоящий зверек, а не плюшевая игрушка. Он приезжает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Вторую строчку занял комедийный боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Картина собрала за прошедший уикенд 147,2 миллиона рублей. Элитный разведчик Орсон Форчун получил очередное задание, и в одиночку ему миссию не выполнить. Он работает с одними из лучших агентов в мире, а также известным киноактером, который предоставит им убедительное прикрытие. На третьем месте рейтинга "Аватар: Путь воды", собравший 23,3 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. В фильме рассказывается о жизни главных героев первой части франшизы — экс-землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви с планеты Пандора. Пара воспитывает родных детей и приемную дочь. Их счастье оказалось недолгим — на Пандору возвращаются люди. Четвертое место занял семейный фильм "Одни на каникулах". Его касса пополнилась на 23,1 миллиона рублей. Аве 11 лет. И она скучает на каникулах в отеле. Все из-за родителей, которые не спускают с нее глаз. Но однажды все взрослые в гостинице исчезают. Замыкает рейтинг фильм ужасов "13 изгнаний дьявола", который собрал 22,2 миллиона рублей. Спиритический сеанс изменил жизнь девушки. Вызвав нечто потустороннее, Лаура становится проводником темных сил в наш мир. Чтобы вернуть любимую дочь, ее родные обращаются к священнику. Теперь им предстоит пережить 13 обрядов экзорцизма.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий дьяченко, чебурашка, сергей гармаш, что посмотреть , кино и сериалы, сборы, федор добронравов