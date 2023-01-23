"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и СНГ со сборами 760,5 миллиона рублей за прошедший уикенд по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com. В фильме Чебурашка — настоящий зверек, а не плюшевая игрушка. Он приезжает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Вторую строчку занял комедийный боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Картина собрала за прошедший уикенд 147,2 миллиона рублей. Элитный разведчик Орсон Форчун получил очередное задание, и в одиночку ему миссию не выполнить. Он работает с одними из лучших агентов в мире, а также известным киноактером, который предоставит им убедительное прикрытие. На третьем месте рейтинга "Аватар: Путь воды", собравший 23,3 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. В фильме рассказывается о жизни главных героев первой части франшизы — экс-землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви с планеты Пандора. Пара воспитывает родных детей и приемную дочь. Их счастье оказалось недолгим — на Пандору возвращаются люди. Четвертое место занял семейный фильм "Одни на каникулах". Его касса пополнилась на 23,1 миллиона рублей. Аве 11 лет. И она скучает на каникулах в отеле. Все из-за родителей, которые не спускают с нее глаз. Но однажды все взрослые в гостинице исчезают. Замыкает рейтинг фильм ужасов "13 изгнаний дьявола", который собрал 22,2 миллиона рублей. Спиритический сеанс изменил жизнь девушки. Вызвав нечто потустороннее, Лаура становится проводником темных сил в наш мир. Чтобы вернуть любимую дочь, ее родные обращаются к священнику. Теперь им предстоит пережить 13 обрядов экзорцизма.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и СНГ со сборами 760,5 миллиона рублей за прошедший уикенд по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.
В фильме Чебурашка — настоящий зверек, а не плюшевая игрушка. Он приезжает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Вторую строчку занял комедийный боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Картина собрала за прошедший уикенд 147,2 миллиона рублей. Элитный разведчик Орсон Форчун получил очередное задание, и в одиночку ему миссию не выполнить. Он работает с одними из лучших агентов в мире, а также известным киноактером, который предоставит им убедительное прикрытие.
На третьем месте рейтинга "Аватар: Путь воды", собравший 23,3 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. В фильме рассказывается о жизни главных героев первой части франшизы — экс-землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви с планеты Пандора. Пара воспитывает родных детей и приемную дочь. Их счастье оказалось недолгим — на Пандору возвращаются люди.
Четвертое место занял семейный фильм "Одни на каникулах". Его касса пополнилась на 23,1 миллиона рублей. Аве 11 лет. И она скучает на каникулах в отеле. Все из-за родителей, которые не спускают с нее глаз. Но однажды все взрослые в гостинице исчезают.
Замыкает рейтинг фильм ужасов "13 изгнаний дьявола", который собрал 22,2 миллиона рублей. Спиритический сеанс изменил жизнь девушки. Вызвав нечто потустороннее, Лаура становится проводником темных сил в наш мир. Чтобы вернуть любимую дочь, ее родные обращаются к священнику. Теперь им предстоит пережить 13 обрядов экзорцизма.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.