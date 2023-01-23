https://ria.ru/20230123/prodvizhenie-1846745538.html
Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР
Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР
Российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:14
2023-01-23T12:14
2023-01-23T13:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин."Ситуация остается достаточно тяжелой, но наши подразделения практически везде продвигаются вперед", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В частности, глава республики отметил положительную динамику на Угледарском направлении, есть успехи и под Донецком."Здесь Авдеевка является одним из важных населенных пунктов для того, чтобы Донецк, Ясиноватая не обстреливались. Здесь мы тоже видим определенные успехи, но они очень тяжело даются — выгрызают наши ребята метр за метром у противника", — добавил Пушилин.По его словам, сейчас украинское военное руководство массово перебрасывает резервы в Артемовск и Марьинку.Сегодня штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска.В самом Артемовске, как сообщал ранее Пушилин, ситуация близка к оперативному окружению. Этот город служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе, сейчас его контролирует Киев.
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846747307.html
https://ria.ru/20230122/artemovsk-1846566803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Безопасность
12:14 23.01.2023 (обновлено: 13:49 23.01.2023)
Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии боевого соприкосновения в ДНР
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"Ситуация остается достаточно тяжелой, но наши подразделения практически везде продвигаются вперед", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В частности, глава республики отметил положительную динамику на Угледарском направлении, есть успехи и под Донецком.
"Здесь Авдеевка является одним из важных населенных пунктов для того, чтобы Донецк, Ясиноватая не обстреливались. Здесь мы тоже видим определенные успехи, но они очень тяжело даются — выгрызают наши ребята метр за метром у противника", — добавил Пушилин.
По его словам, сейчас украинское военное руководство массово перебрасывает резервы в Артемовск и Марьинку.
Сегодня штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска
.
В самом Артемовске, как сообщал ранее Пушилин, ситуация близка к оперативному окружению. Этот город служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе
, сейчас его контролирует Киев
.