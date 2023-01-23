Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/prodvizhenie-1846745538.html
Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР
Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР
Российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:14
2023-01-23T13:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
денис пушилин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846755572_0:0:2628:1478_1920x0_80_0_0_f3ff4a7a9cef4d3d9916d5f50739f00c.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин."Ситуация остается достаточно тяжелой, но наши подразделения практически везде продвигаются вперед", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В частности, глава республики отметил положительную динамику на Угледарском направлении, есть успехи и под Донецком."Здесь Авдеевка является одним из важных населенных пунктов для того, чтобы Донецк, Ясиноватая не обстреливались. Здесь мы тоже видим определенные успехи, но они очень тяжело даются — выгрызают наши ребята метр за метром у противника", — добавил Пушилин.По его словам, сейчас украинское военное руководство массово перебрасывает резервы в Артемовск и Марьинку.Сегодня штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска.В самом Артемовске, как сообщал ранее Пушилин, ситуация близка к оперативному окружению. Этот город служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе, сейчас его контролирует Киев.
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846747307.html
https://ria.ru/20230122/artemovsk-1846566803.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845361765_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_8f6c12a6d094d122468f2308d5ff8187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Безопасность
12:14 23.01.2023 (обновлено: 13:49 23.01.2023)
 
Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР

Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии боевого соприкосновения в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМаскировка танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО
Маскировка танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Маскировка танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"Ситуация остается достаточно тяжелой, но наши подразделения практически везде продвигаются вперед", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 12:19Специальная военная операция на Украине
Российские войска заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки
В частности, глава республики отметил положительную динамику на Угледарском направлении, есть успехи и под Донецком.
"Здесь Авдеевка является одним из важных населенных пунктов для того, чтобы Донецк, Ясиноватая не обстреливались. Здесь мы тоже видим определенные успехи, но они очень тяжело даются — выгрызают наши ребята метр за метром у противника", — добавил Пушилин.
По его словам, сейчас украинское военное руководство массово перебрасывает резервы в Артемовск и Марьинку.
Сегодня штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска.
В самом Артемовске, как сообщал ранее Пушилин, ситуация близка к оперативному окружению. Этот город служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе, сейчас его контролирует Киев.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФДенис ПушилинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала