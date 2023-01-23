https://ria.ru/20230123/prodvizhenie-1846745538.html

Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР

Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023

Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения в ДНР

Российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:14

2023-01-23T12:14

2023-01-23T13:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин."Ситуация остается достаточно тяжелой, но наши подразделения практически везде продвигаются вперед", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В частности, глава республики отметил положительную динамику на Угледарском направлении, есть успехи и под Донецком."Здесь Авдеевка является одним из важных населенных пунктов для того, чтобы Донецк, Ясиноватая не обстреливались. Здесь мы тоже видим определенные успехи, но они очень тяжело даются — выгрызают наши ребята метр за метром у противника", — добавил Пушилин.По его словам, сейчас украинское военное руководство массово перебрасывает резервы в Артемовск и Марьинку.Сегодня штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска.В самом Артемовске, как сообщал ранее Пушилин, ситуация близка к оперативному окружению. Этот город служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе, сейчас его контролирует Киев.

https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846747307.html

https://ria.ru/20230122/artemovsk-1846566803.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, безопасность