https://ria.ru/20230123/primore-1846675722.html

В Приморье скорректировали занятия морпехов из-за аномальных морозов

В Приморье скорректировали занятия морпехов из-за аномальных морозов - РИА Новости, 23.01.2023

В Приморье скорректировали занятия морпехов из-за аномальных морозов

Занятия на полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье для военнослужащих соединения морской пехоты скорректированы из-за аномальных морозов, которые пришли... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T04:26

2023-01-23T04:26

2023-01-23T04:26

безопасность

владивосток

приморский край

тихоокеанский флот вмф россии

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Занятия на полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье для военнослужащих соединения морской пехоты скорректированы из-за аномальных морозов, которые пришли в регион, сообщает ТОФ. Синоптики ранее предупредили об аномальных морозах в регионе. До 26 января длится штормовое предупреждение, также сохраняется опасность обледенения судов. В ночные часы по краю будет минус 30…-38°C, на крайнем севере до минус 40…-45°C, на побережье минус 21…-28°C, в дневные часы до минус 27°C. Во Владивостоке в понедельник утром 22 градуса мороза. С учетом сильного ветра и влажности ощущается как ниже минус 30°C. Для школьников Владивостока и Артема во время морозов действует свободное посещение занятий. Огневая и инженерная подготовка организована с перерывами на обогрев личного состава, в это время военнослужащие могут выпить горячий чай. Сейчас морпехи проводят стрельбы из автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. В основу нового периода обучения заложен боевой опыт специальной военной операции. После завершения курса подготовки военнослужащие отправятся в район СВО. В тренировках на полигоне "Бамбурово" также проходят подготовку морпехи, прошедшие лечение и реабилитацию после полученных ранений в зоне СВО.

https://ria.ru/20230123/starlink-1846674582.html

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безопасность, владивосток, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии, россия