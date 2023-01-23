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В Приморье скорректировали занятия морпехов из-за аномальных морозов - РИА Новости, 23.01.2023
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В Приморье скорректировали занятия морпехов из-за аномальных морозов
В Приморье скорректировали занятия морпехов из-за аномальных морозов - РИА Новости, 23.01.2023
В Приморье скорректировали занятия морпехов из-за аномальных морозов
Занятия на полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье для военнослужащих соединения морской пехоты скорректированы из-за аномальных морозов, которые пришли... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T04:26
2023-01-23T04:26
безопасность
владивосток
приморский край
тихоокеанский флот вмф россии
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Занятия на полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье для военнослужащих соединения морской пехоты скорректированы из-за аномальных морозов, которые пришли в регион, сообщает ТОФ. Синоптики ранее предупредили об аномальных морозах в регионе. До 26 января длится штормовое предупреждение, также сохраняется опасность обледенения судов. В ночные часы по краю будет минус 30…-38°C, на крайнем севере до минус 40…-45°C, на побережье минус 21…-28°C, в дневные часы до минус 27°C. Во Владивостоке в понедельник утром 22 градуса мороза. С учетом сильного ветра и влажности ощущается как ниже минус 30°C. Для школьников Владивостока и Артема во время морозов действует свободное посещение занятий. Огневая и инженерная подготовка организована с перерывами на обогрев личного состава, в это время военнослужащие могут выпить горячий чай. Сейчас морпехи проводят стрельбы из автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. В основу нового периода обучения заложен боевой опыт специальной военной операции. После завершения курса подготовки военнослужащие отправятся в район СВО. В тренировках на полигоне "Бамбурово" также проходят подготовку морпехи, прошедшие лечение и реабилитацию после полученных ранений в зоне СВО.
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безопасность, владивосток, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Безопасность, Владивосток, Приморский край, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия
04:26 23.01.2023
 
В Приморье скорректировали занятия морпехов из-за аномальных морозов

Занятия на полигоне Тихоокеанского флота в Приморье скорректировали из-за сильных морозов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкУчебный центр министерства обороны РФ
Учебный центр министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Учебный центр министерства обороны РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Занятия на полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье для военнослужащих соединения морской пехоты скорректированы из-за аномальных морозов, которые пришли в регион, сообщает ТОФ.
Синоптики ранее предупредили об аномальных морозах в регионе. До 26 января длится штормовое предупреждение, также сохраняется опасность обледенения судов. В ночные часы по краю будет минус 30…-38°C, на крайнем севере до минус 40…-45°C, на побережье минус 21…-28°C, в дневные часы до минус 27°C. Во Владивостоке в понедельник утром 22 градуса мороза. С учетом сильного ветра и влажности ощущается как ниже минус 30°C. Для школьников Владивостока и Артема во время морозов действует свободное посещение занятий.
"Из-за резкого понижения температуры воздуха в Приморском крае для военнослужащих соединения морской пехоты ТОФ на полигоне "Бамбурово" установлены дополнительные пункты обогрева, а время занятий на открытом воздухе сокращено вдвое. В течение ближайшей недели с учётом действующего прогноза занятия по боевой подготовке на полигоне скорректированы для предупреждения обморожения личного состава. Часть занятий перенесена в помещения, в том числе медицинская и военно-политическая подготовка", - говорится в сообщении.
Огневая и инженерная подготовка организована с перерывами на обогрев личного состава, в это время военнослужащие могут выпить горячий чай.
Сейчас морпехи проводят стрельбы из автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. В основу нового периода обучения заложен боевой опыт специальной военной операции. После завершения курса подготовки военнослужащие отправятся в район СВО. В тренировках на полигоне "Бамбурово" также проходят подготовку морпехи, прошедшие лечение и реабилитацию после полученных ранений в зоне СВО.
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