https://ria.ru/20230123/prigovor-1846688994.html

Экс-начальник омской полиции получил десять лет колонии за взяточничество

Экс-начальник омской полиции получил десять лет колонии за взяточничество - РИА Новости, 23.01.2023

Экс-начальник омской полиции получил десять лет колонии за взяточничество

Бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размерах,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:45

2023-01-23T08:45

2023-01-23T08:45

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размерах, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Приговор вынес Кировский районный суд Омска. По версии следствия Быков в период с 2019 по 2021 годы через своего подчиненного, являющегося посредником, получил от директора массажных салонов "Orange" взятку на общую сумму 6,45 миллионов рублей. За эти деньги Быков должен был информировать его о предстоящих проверках. Помимо этого, начальник полиции должен был оказывать ему покровительство, не привлекая к административной ответственности. "Кроме того, в 2020-2021 годы фигурант дела аналогичным образом получил через своего посредника взятку на общую сумму 480 тысяч рублей за не пресечение местным жителем реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции, общее покровительство и попустительство по службе. После совершения преступлений он был уволен из органов внутренних дел", - пояснили в пресс-службе. Свою вину Евгений Быков не признал, а на протяжении судебного следствия защитник экс-полицейского выдвигал различные версии о его невиновности, но все они были опровергнуты. Помимо прочего, экс-полковник утверждал, что его подставил подчиненный. Ранее, в ходе суда у семьи Быковых изъяли квартиру стоимостью 5 миллионов рублей, которая была записана на дочь полицейского. Никто из членов семьи не смог объяснить, откуда у девушки она появилась. "Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20,7 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных, государственных и муниципальных органах, сроком на 6 лет", - добавили в пресс-службе, уточнив, что Быков лишен специального звания "полковник полиции". Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20221216/vzyatki-1839074265.html

https://ria.ru/20220801/vzyatka-1806429234.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, омская область