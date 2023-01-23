https://ria.ru/20230123/pressa-1846620887.html

Джордж Сорос скупил мировую прессу

Джордж Сорос скупил мировую прессу - РИА Новости, 23.01.2023

Джордж Сорос скупил мировую прессу

Доклад Media Research Centre, последняя, третья часть которого была опубликована на этой неделе, должен был, по идее, произвести эффект разорвавшейся бомбы. Еще РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:00

2023-01-23T08:00

2023-01-23T08:04

джордж сорос

авторы

в мире

петер сийярто

нью-йорк (город)

венгрия

донбасс

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Доклад Media Research Centre, последняя, третья часть которого была опубликована на этой неделе, должен был, по идее, произвести эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы, выводы авторов Джозефа Васкеса и Дэна Шнейдера гласят: весь или почти весь цвет так называемой демократической и, разумеется, очень свободной журналистики "всего цивилизованного мира" находился (и нельзя исключать, что и по-прежнему находится) на содержании 92-летнего миллиардера Джорджа Сороса. Да, того самого, что выступает за "мир без границ", за социум, в котором семья и иные человеческие связи и отношения заменены суррогатом сетевых чатов, где у людей нет пола (наверное, нет и возраста), а у государств нет — и быть не должно — границ.Эту модель мира, нового и прекрасного, о которой писал еще Олдос Хаксли, рассматривая ее как утопию, Джордж Сорос последние четыре десятилетия делает реальностью.Как ему это удается?Основанный в середине 80-х фонд "Открытое общество", в который Сорос вкачал свыше 30 миллиардов долларов, из как бы филантропической инициативы помощи и поддержки системы образования в развивающихся странах разросся до настоящего мафиозного синдиката. И, как это принято в структурах подобного типа, соросовская cosa nostra пустила щупальца, чтобы получить агентов влияния практически во всех крупных международных институциях.Да, включая Евросоюз. Да, включая, естественно, американский политический истеблишмент (то самое "вашингтонское болото", которое безуспешно пыталась осушить предыдущая администрация). И да, включая крупнейшие международные медиагруппы — от CNN до NBC, от Bloomberg до The New York Times.И именно Сорос, как утверждают авторы исследования, держит на коротком поводке свыше полусотни ведущих журналистов и главредов в самых известных и самых влиятельных международных СМИ.Разумеется, миллиардер не рассовывает всем этим персонажам западной медийной сцены тугие пачки долларов по карманам поздней ночью в темном переулке.Все выглядит иначе: все эти люди в параллель со своей основной работой входят в наблюдательные советы разнообразных соросовских НКО. Называться НКО могут по-разному. Например, Аспенский институт гуманитарных исследований. Сорос содержит сам институт, его сотрудников, финансирует проведение форумов с повесткой, которая, естественно, про то, как им "уничтожить Россию". Это десятки миллионов долларов.А есть еще Комитет защиты журналистов. Основан примерно в то же время, что и "Открытое общество". Центральный офис расположен в Нью-Йорке. В руководстве — громкие имена. В том числе и Кристиан Аманпур, главный международный корреспондент CNN, для которой существуют только две точки зрения: ее собственная и неправильная. Согласно данным, которые приводят Васкес и Шнейдер, Аманпур получила соросовских грантов на сумму, превышающую полтора миллиона долларов.Поэтому, разумеется, ее плохо скрываемая агрессия в адрес главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто во время интервью летом прошлого года была вполне объяснима. В то время как Сийярто защищал интересы венгров и венгерского общества, Аманпур защищала того, кто выписывает щедрые суммы на поддержку ее общественной деятельности.Любой, кто в курсе, как сегодня функционируют крупные медиа на Западе, знает, что важно не столько то, что говорят. Главное — то самое Кощеево яйцо, которое помогает сохранить иглу, то есть власть над общественным мнением, — это то, что не сообщают, и то, что скрывают.Чтобы купить молчание крупнейших медиа — то есть скрывать и не сообщать, — Сорос, по оценкам авторов исследования, истратил свыше 130 миллионов долларов.Именно это и позволяет сегодня западным СМИ так легко манипулировать сознанием.И не одного человека, а миллионов, десятков и сотен миллионов людей.Самый простой и близкий нам пример.Был бы возможен взрыв русофобии и цунами фальшивок, связанных с началом спецоперации в Донбассе, если бы изредка — хотя бы в полслова, хотя бы на несколько минут — все эти международные медиа посвящали свое эфирное время или пару корреспонденций сообщениям из Донецка? Вряд ли.За последние восемь лет времени было достаточно, чтобы рассказать о том, как там живут люди. В каких условиях. Какие у этих людей чаяния. О чем они говорят и думают.Фигура умолчания, сознательно принятая, сознательно продвигавшаяся в точном соответствии с незыблемым: "Если мы об этом не говорим, значит, этого не существует. И людей этих тоже нет", сыграла свою роль. И такой подход оказался невероятно эффективным.Это всего лишь один пример того, как сегодня мощнейшая машина пропаганды, отлично смазанная, проходящая ежегодный техосмотр, функционирует.Таким сговорам, когда пресса, сплошь облаченная в белое пальто, скрывала, скрывает и скрывать будет (без иллюзий, там работают не убежденные люди, а циники с миллионными окладами), несть числа.Сорос в силу его натуры абсолютно холодно, расчетливо и сознательно превратил прессу из помощника общества, из педагога, помогающего сформулировать смыслы, в прислугу, стоящую на страже бизнес-интересов хозяина.Ну и не стоит забывать, что сам миллиардер никогда и не думал скрывать, что своими деньгами он намерен изменить и ход истории, и природу общества. Разумеется, не бескорыстно. А с прибылью.Именно ведь Сорос финансировал в 90-е под благовидными предлогами не только содержание российских библиотек (половина либералов готова была ему за это чистить ботинки с утра и до вечера), но и издание учебников. А там нарратив был тот, что диктовал он, заказчик.Тот, который был ему нужен.Именно ведь Сорос, бросая с барского плеча грошовые — в прямом смысле слова — гранты русским ученым (вторая половина тех же либералов на каждый такой чих филантропа писала панегирики, пусть и с запашком смердяковщины), сумел с помощью доброхотов практически отрастить себе крылья ангела. Не хватало только нимба. Но тут грянул тендер на приватизацию "Связьинвеста". Милый дедушка с доброй улыбкой, но с холодным взглядом дельца мог оказаться единоличным владельцем российских телеграфа и почты. Не считая, разумеется, телекоммуникаций, спутников и всего того, что входит в современные средства связи.Государство, которое тогда не отличалось быстрой реакцией, сумело все-таки сообразить, чем все эти игры в "открытые общества" могут грозить. Меры были приняты. Может, не очень ловкие, но новой России было всего шесть лет от роду. Как сумели, так и сделали.То, что теперь 92-летний миллиардер хочет перекроить уже "весь цивилизованный мир" по своему вкусу — с гендерной флюидностью, с навязчивой и навязываемой повесткой ЛГБТ, с прессой, которая, как дрессированная болонка, приносит хозяину тапочки и газеты, с тем, что люди перестали ощущать, что живут в родной стране, что забыли, в чем смысл жизни, нашего короткого пребывания на земле, — уже совсем не наши проблемы.Мы знаем, что сражаемся сегодня в том числе и за то, чтобы ничего близкого, похожего на соросовское влияние, в нашей стране не было. И чтобы мы сами решали, какое общество строить. Какие ценности положить в его основу.Общество открытое, без кавычек, без оговорок, бескорыстное и настоящее. Наше российское общество.

https://ria.ru/20230116/ssha-1845030038.html

https://ria.ru/20230119/germaniya-1845846608.html

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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венгрия

донбасс

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

джордж сорос, авторы, в мире, петер сийярто, нью-йорк (город), венгрия, донбасс