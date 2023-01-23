https://ria.ru/20230123/predlozhenie-1846919039.html
Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных
Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных - РИА Новости, 23.01.2023
Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных
Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Минском соглашения о создании центров совместной... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:53
2023-01-23T19:53
2023-01-23T20:28
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Минском соглашения о создании центров совместной подготовки военных, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации."Одобрить представленный министерством обороны Российской Федерации... проект соглашения межу Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных Российской Федерации и Республики Беларусь (прилагается). Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в документе.Отмечается, что проект согласован с федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Генпрокуратурой РФ, СК РФ и предварительно проработан с белорусской стороной.Согласно документу, основными задачами центров являются совместная боевая подготовка, дежурство, обмен опытом по вопросам применения вооружения и специальной, военной техники, обучение практическим навыкам работы на технике и унификация боевой подготовки стран. Кроме того, центры предназначены для "повышения уровня слаженности и боевой выучки".
https://ria.ru/20230121/ucheniya-1846430859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
19:53 23.01.2023 (обновлено: 20:28 23.01.2023)
Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных
Правительство одобрило соглашение с Минском о создании центров подготовки военных
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Минском соглашения о создании центров совместной подготовки военных, соответствующее постановление
опубликовано на портале правовой информации.
"Одобрить представленный министерством обороны Российской Федерации... проект соглашения межу Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных Российской Федерации и Республики Беларусь (прилагается). Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в документе.
Отмечается, что проект согласован с федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Генпрокуратурой РФ, СК РФ и предварительно проработан с белорусской стороной.
Согласно документу, основными задачами центров являются совместная боевая подготовка, дежурство, обмен опытом по вопросам применения вооружения и специальной, военной техники, обучение практическим навыкам работы на технике и унификация боевой подготовки стран. Кроме того, центры предназначены для "повышения уровня слаженности и боевой выучки".