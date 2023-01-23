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Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных - РИА Новости, 23.01.2023
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Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных
Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных - РИА Новости, 23.01.2023
Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных
Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Минском соглашения о создании центров совместной... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:53
2023-01-23T20:28
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Минском соглашения о создании центров совместной подготовки военных, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации."Одобрить представленный министерством обороны Российской Федерации... проект соглашения межу Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных Российской Федерации и Республики Беларусь (прилагается). Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в документе.Отмечается, что проект согласован с федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Генпрокуратурой РФ, СК РФ и предварительно проработан с белорусской стороной.Согласно документу, основными задачами центров являются совместная боевая подготовка, дежурство, обмен опытом по вопросам применения вооружения и специальной, военной техники, обучение практическим навыкам работы на технике и унификация боевой подготовки стран. Кроме того, центры предназначены для "повышения уровня слаженности и боевой выучки".
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Евгения Нефедова
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60
россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
19:53 23.01.2023 (обновлено: 20:28 23.01.2023)
 
Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных

Правительство одобрило соглашение с Минском о создании центров подготовки военных

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео
Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Минском соглашения о создании центров совместной подготовки военных, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
"Одобрить представленный министерством обороны Российской Федерации... проект соглашения межу Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных Российской Федерации и Республики Беларусь (прилагается). Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в документе.
Отмечается, что проект согласован с федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Генпрокуратурой РФ, СК РФ и предварительно проработан с белорусской стороной.
Согласно документу, основными задачами центров являются совместная боевая подготовка, дежурство, обмен опытом по вопросам применения вооружения и специальной, военной техники, обучение практическим навыкам работы на технике и унификация боевой подготовки стран. Кроме того, центры предназначены для "повышения уровня слаженности и боевой выучки".
Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 10:20
В Минобороны Белоруссии раскрыли детали совместных с Россией учений
 
РоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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