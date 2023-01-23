https://ria.ru/20230123/predlozhenie-1846919039.html

Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных

Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных - РИА Новости, 23.01.2023

Правительство одобрило соглашение с Минском о центрах подготовки военных

Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Минском соглашения о создании центров совместной... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:53

2023-01-23T19:53

2023-01-23T20:28

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Минском соглашения о создании центров совместной подготовки военных, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации."Одобрить представленный министерством обороны Российской Федерации... проект соглашения межу Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных Российской Федерации и Республики Беларусь (прилагается). Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в документе.Отмечается, что проект согласован с федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Генпрокуратурой РФ, СК РФ и предварительно проработан с белорусской стороной.Согласно документу, основными задачами центров являются совместная боевая подготовка, дежурство, обмен опытом по вопросам применения вооружения и специальной, военной техники, обучение практическим навыкам работы на технике и унификация боевой подготовки стран. Кроме того, центры предназначены для "повышения уровня слаженности и боевой выучки".

https://ria.ru/20230121/ucheniya-1846430859.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)