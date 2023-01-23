13:54 23.01.2023 (обновлено: 16:51 23.01.2023)
СМИ сообщили о раздражении в Европе из-за позиции Шольца по поставкам Киеву
FT: в Европе растет раздражение Шольцем из-за его позиции по поставкам танков Киеву
© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2 . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Среди европейских союзников растет раздражение из-за позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе предоставления Киеву танков, а в Берлине беспокоятся, что ситуация наносит вред репутации Германии, пишет газета Financial Times.
"Разочарование широко распространилось в Европе. Союзников все больше раздражает плохая коммуникация Шольца и отсутствие согласованности в вопросе с танками, а в Берлине растет обеспокоенность тем, что перетягивание каната из-за танков Leopard наносит реальный ущерб репутации в мире", - говорится в сообщении издания.
По словам представителя партии Христианско-демократический союз, отвечающего за вопросы международных отношений и обороны, Йоханна Вадефуля, "Германия превратилась в инвалида на международной арене".
"То ли из упрямства, то ли из трусости канцлер оставляет Украину в подвешенном состоянии... Германия выглядит все более одинокой в Европе", - добавил Вадефуль.
Как отмечает издание, союзники были сбиты с толку отсутствием прорыва во время встречи на базе "Рамштайн" в Германии на прошлой неделе.
"Люди думали, что плотина прорвалась, что (Шольц – ред.) наконец-то движется в правильном направлении. Теперь им остается чесать затылки, задаваясь вопросом, что с ним происходит ", - приводит издание слова неназванного западного дипломата в Берлине.
Новый глава министерства обороны Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Заместитель министра иностранных дел Польши, заявившей о готовности передать Украине свои танки Leopard 2 в случае получения разрешения на это от Германии, Аркадиуш Мулярчик отметил, что ФРГ попадет в международную изоляцию, если не даст такого согласия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.