https://ria.ru/20230123/postavki-1846763237.html

В МИД Франции рассказали о дальнейших поставках оружия Украине

В МИД Франции рассказали о дальнейших поставках оружия Украине - РИА Новости, 23.01.2023

В МИД Франции рассказали о дальнейших поставках оружия Украине

Решение о дальнейших поставках Францией вооружений Киеву будет приниматься в ходе консультаций с союзниками, сообщила в понедельник глава МИД страны Катрин... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:13

2023-01-23T13:13

2023-01-23T13:22

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ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Решение о дальнейших поставках Францией вооружений Киеву будет приниматься в ходе консультаций с союзниками, сообщила в понедельник глава МИД страны Катрин Колонна. В понедельник в Брюсселе пройдёт заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Ранее в Минобороны Франции сообщили, что Париж передаст Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC в течение двух месяцев.Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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