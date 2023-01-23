https://ria.ru/20230123/posol-1846701464.html

Новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни

Новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни - РИА Новости, 23.01.2023

Новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Россию в ближайшие дни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:48

2023-01-23T09:48

2023-01-23T10:16

линн трейси

сергей рябков

сша

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый посол США Линн Трейси прибудет в Россию в ближайшие дни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В ближайшие дни", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Сенат США в конце декабря утвердил назначение Линн Трейси послом страны в РФ. Трейси - кадровая сотрудница госдепартамента, ее кандидатуру на новую должность выдвинул президент Джо Байден. Она станет первой в истории женщиной на данной должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20230123/reshenie-1846684730.html

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линн трейси, сергей рябков, сша, россия