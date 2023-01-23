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Новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни - РИА Новости, 23.01.2023
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Новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни
Новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни - РИА Новости, 23.01.2023
Новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни
Новый посол США Линн Трейси прибудет в Россию в ближайшие дни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:48
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линн трейси
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый посол США Линн Трейси прибудет в Россию в ближайшие дни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В ближайшие дни", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Сенат США в конце декабря утвердил назначение Линн Трейси послом страны в РФ. Трейси - кадровая сотрудница госдепартамента, ее кандидатуру на новую должность выдвинул президент Джо Байден. Она станет первой в истории женщиной на данной должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
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линн трейси, сергей рябков, сша, россия
Линн Трейси, Сергей Рябков, США, Россия
09:48 23.01.2023 (обновлено: 10:16 23.01.2023)
 
Новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни

Замглавы МИД Рябков сообщил, что новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый посол США Линн Трейси прибудет в Россию в ближайшие дни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В ближайшие дни", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Сенат США в конце декабря утвердил назначение Линн Трейси послом страны в РФ. Трейси - кадровая сотрудница госдепартамента, ее кандидатуру на новую должность выдвинул президент Джо Байден. Она станет первой в истории женщиной на данной должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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