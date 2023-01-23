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ЕС оказал Киеву помощь почти на 50 миллиардов евро, заявил Боррель - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/pomosch-1846928749.html
ЕС оказал Киеву помощь почти на 50 миллиардов евро, заявил Боррель
ЕС оказал Киеву помощь почти на 50 миллиардов евро, заявил Боррель - РИА Новости, 23.01.2023
ЕС оказал Киеву помощь почти на 50 миллиардов евро, заявил Боррель
ЕС за последний год оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:49
2023-01-23T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
жозеп боррель
сергей лавров
украина
россия
киев
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. ЕС за последний год оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав европейских МИД. "Министры достигли политического соглашения по выделению Украине нового седьмого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Еще 45 миллионов будут выделены из Европейского фонда мира на тренировочную миссию для украинских военных… Общая военная помощь составит 3,6 миллиарда евро. При этом всего ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро, что делает нас важнейшими донорами Украины", - сказал Боррель. Ранее СМИ информировали, ссылаясь на дипломатические источники, об одобрении ЕС транша в 500 миллионов евро. Позднее информацию подтвердило представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции. США с начала российской специальной военной операции на Украине уже направили Киеву помощь на более чем 26 миллиардов долларов, включая РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS, противотанковые комплексы Javelin, внедорожники, вертолеты, боеприпасы. Последний пакет, о котором было объявлено 19 января, оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230123/bradley-1846919654.html
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в мире, жозеп боррель, сергей лавров, украина, россия, киев, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, Евросоюз, НАТО
20:49 23.01.2023
 
ЕС оказал Киеву помощь почти на 50 миллиардов евро, заявил Боррель

Боррель: ЕС оказал Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. ЕС за последний год оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав европейских МИД.
"Министры достигли политического соглашения по выделению Украине нового седьмого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Еще 45 миллионов будут выделены из Европейского фонда мира на тренировочную миссию для украинских военных… Общая военная помощь составит 3,6 миллиарда евро. При этом всего ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро, что делает нас важнейшими донорами Украины", - сказал Боррель.
Ранее СМИ информировали, ссылаясь на дипломатические источники, об одобрении ЕС транша в 500 миллионов евро. Позднее информацию подтвердило представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции.
США с начала российской специальной военной операции на Украине уже направили Киеву помощь на более чем 26 миллиардов долларов, включая РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS, противотанковые комплексы Javelin, внедорожники, вертолеты, боеприпасы. Последний пакет, о котором было объявлено 19 января, оценивается в 2,5 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 19:59Специальная военная операция на Украине
В Пентагоне рассказали, когда США доставят БМП Bradley на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖозеп БоррельСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевЕвросоюзНАТО
 
 
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