https://ria.ru/20230123/pomosch-1846775059.html

Кандидат в президенты Чехии заявил, что не послал бы войска на помощь НАТО

Кандидат в президенты Чехии заявил, что не послал бы войска на помощь НАТО - РИА Новости, 23.01.2023

Кандидат в президенты Чехии заявил, что не послал бы войска на помощь НАТО

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил во время дебатов на Чешском ТВ, что не отправил бы автоматически войска страны на помощь союзникам в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:48

2023-01-23T13:48

2023-01-23T14:43

в мире

андрей бабиш

чехия

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балтия

нато

петр павел

прага

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ПРАГА, 23 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил во время дебатов на Чешском ТВ, что не отправил бы автоматически войска страны на помощь союзникам в соответствии с пятой статьей Устава НАТО.Бывший премьер-министр ответил так на вопрос телеведущего, помогла бы ли Прага в случае нападения, например, на Польшу или страны Балтии.Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел сказал в ответ на тот же вопрос, что Чехия должна будет выполнить свои союзнические обязательства."Если уж мы являемся членом подобной организации (НАТО. — Прим. ред.), то должны не только что-то получать от этого в рамках коллективной безопасности, но также нечто в это вкладывать. Это наше обязательство — действовать совместно в случае, если кто-либо (из членов НАТО. — Прим. ред.) подвергнется нападению", — подчеркнул Павел.Спустя час после окончания дискуссии Бабиш написал в Twitter, что вообще не хотел отвечать на вопрос.Петр Павел и Андрей Бабиш прошли во второй тур президентских выборов республики. Они получили 35,4 и 34,99 процента голосов соответственно. Второй тур выборов состоится 27-28 января.

https://ria.ru/20230121/ugrozy-1846483227.html

https://ria.ru/20230121/tanki-1846457384.html

чехия

польша

балтия

прага

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в мире, андрей бабиш, чехия, польша, балтия, нато, петр павел, прага