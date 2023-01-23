13:48 23.01.2023 (обновлено: 14:43 23.01.2023)
Кандидат в президенты Чехии заявил, что не послал бы войска на помощь НАТО
Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил, что не отправил бы войска на помощь союзникам
© AP Photo / Petr David JosekКандидат в президенты и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш общается с прессой
© AP Photo / Petr David Josek
Кандидат в президенты и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш общается с прессой
ПРАГА, 23 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил во время дебатов на Чешском ТВ, что не отправил бы автоматически войска страны на помощь союзникам в соответствии с пятой статьей Устава НАТО.
"Нет, точно нет. Думаю, что необходимо говорить о мире, я бы ни в коем случае не посылал наших детей и детей наших женщин на войну", — отметил Бабиш.
Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел сказал в ответ на тот же вопрос, что Чехия должна будет выполнить свои союзнические обязательства.
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"Если уж мы являемся членом подобной организации (НАТО. — Прим. ред.), то должны не только что-то получать от этого в рамках коллективной безопасности, но также нечто в это вкладывать. Это наше обязательство — действовать совместно в случае, если кто-либо (из членов НАТО. — Прим. ред.) подвергнется нападению", — подчеркнул Павел.
Спустя час после окончания дискуссии Бабиш написал в Twitter, что вообще не хотел отвечать на вопрос.
"Я уверен, что этого не произойдет, и я не хочу вообще этого допускать. Мировые политики отвечают за то, чтобы предотвратить войну. Если бы нападение произошло на самом деле, то я бы (в качестве президента страны. — Прим. ред.) действовал в соответствии со статьей 5 Договора НАТО о коллективной обороне", — высказался политик.
Петр Павел и Андрей Бабиш прошли во второй тур президентских выборов республики. Они получили 35,4 и 34,99 процента голосов соответственно. Второй тур выборов состоится 27-28 января.
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