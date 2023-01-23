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Суд решил не отстранять мэра Полтавы от должности - РИА Новости, 23.01.2023
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Суд решил не отстранять мэра Полтавы от должности
Суд решил не отстранять мэра Полтавы от должности - РИА Новости, 23.01.2023
Суд решил не отстранять мэра Полтавы от должности
Киевский районный суд Полтавы решил не отстранять от должности мэра города Александра Мамая, которого подозревают в несанкционированном распространении... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:40
2023-01-23T15:40
в мире
украина
полтава
служба безопасности украины
александр мамай
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Киевский районный суд Полтавы решил не отстранять от должности мэра города Александра Мамая, которого подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, сообщает украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). В декабре 2022 года представители службы безопасности Украины сообщили Мамаю, что его подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Позже Мамай опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому и назвал подозрение СБУ в отношении него политически мотивированным. Киевский районный суд Полтавы 20 января принял решение не арестовывать мэра. "Двадцать третьего января в Киевском районном суде Полтавы рассмотрели ходатайство об отстранении от должности главы Полтавской общины... Александра Мамая от исполнения обязанностей решили не отстранять", - говорится в сообщении на сайте издания.
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в мире, украина, полтава, служба безопасности украины, александр мамай, владимир зеленский
В мире, Украина, Полтава, Служба безопасности Украины, Александр Мамай, Владимир Зеленский
15:40 23.01.2023
 
Суд решил не отстранять мэра Полтавы от должности

Суд не стал отстранять мэра Полтавы Мамая от должности

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Киевский районный суд Полтавы решил не отстранять от должности мэра города Александра Мамая, которого подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, сообщает украинское издание "Суспильне" ("Общественное").
В декабре 2022 года представители службы безопасности Украины сообщили Мамаю, что его подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Позже Мамай опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому и назвал подозрение СБУ в отношении него политически мотивированным. Киевский районный суд Полтавы 20 января принял решение не арестовывать мэра.
"Двадцать третьего января в Киевском районном суде Полтавы рассмотрели ходатайство об отстранении от должности главы Полтавской общины... Александра Мамая от исполнения обязанностей решили не отстранять", - говорится в сообщении на сайте издания.
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В миреУкраинаПолтаваСлужба безопасности УкраиныАлександр МамайВладимир Зеленский
 
 
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