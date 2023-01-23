16:44 23.01.2023 (обновлено: 17:02 23.01.2023)
Экс-глава МИД Польши заявил, что Варшава подумывала о разделе Украины
Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава подумывала о разделе Украины в начале спецоперации
© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии российской военной операции, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", — сказал он в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правительство PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") в какой-то момент думало о разделе".
По словам дипломата, если бы не действия президента Украины Владимира Зеленского и помощь западных стран, ситуация могла бы сложиться "по-разному".
Заявление Сикорского прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений", — написал политик в Twitter.
При этом он призвал польскую оппозицию не поддерживать слова Сикорского.
В ноябре прошлого года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области.
Ранее Нарышкин говорил о попытках Вашингтона и Варшавы повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства. При этом, как утверждает директор службы, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.