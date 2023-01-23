https://ria.ru/20230123/polsha-1846859909.html

Экс-глава МИД Польши заявил, что Варшава подумывала о разделе Украины

Экс-глава МИД Польши заявил, что Варшава подумывала о разделе Украины - РИА Новости, 23.01.2023

Экс-глава МИД Польши заявил, что Варшава подумывала о разделе Украины

Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии российской военной операции, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:44

2023-01-23T16:44

2023-01-23T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

радослав сикорский

польша

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_0:208:4046:2483_1920x0_80_0_0_d31b5664158083f39e514691052a07a5.jpg

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии российской военной операции, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", — сказал он в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правительство PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") в какой-то момент думало о разделе". По словам дипломата, если бы не действия президента Украины Владимира Зеленского и помощь западных стран, ситуация могла бы сложиться "по-разному".Заявление Сикорского прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений", — написал политик в Twitter. При этом он призвал польскую оппозицию не поддерживать слова Сикорского. В ноябре прошлого года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области. Ранее Нарышкин говорил о попытках Вашингтона и Варшавы повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства. При этом, как утверждает директор службы, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.

https://ria.ru/20230121/miting-1846466688.html

https://ria.ru/20230121/polsha-1846509560.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, радослав сикорский, польша, украина, ситуация в днр и лнр