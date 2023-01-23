11:45 23.01.2023 (обновлено: 12:13 23.01.2023)
Власти Польши призвали Шольца обозначить позицию о передаче танков Киеву
Власти Польши призвали Шольца вслед за Бербок обозначить позицию о передаче танков Киеву
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Польша после заявлений главы МИД ФРГ хотела бы знать мнение канцлера Олафа Шольца по передаче другими странами танков Leopard Киеву, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
В воскресенье министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят.
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"В соответствии с международным правом министр иностранных дел имеет право представлять государство и представлять позицию данного государства. Формальном и формально-правовом смысле позиция министра иностранных дел должно хватить, но, имея представление о том, как выглядит дискуссия внутри Германии, наверное, мы бы имели больше уверенности, что заявление о согласии будет рассмотрено положительно, если бы эту позицию представил и канцлер Шольц, потому, что в последнее время доходило до различных споров между "Зелеными" и социал-демократами", - сказал Пшидач.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.