Рейтинг@Mail.ru
Власти Польши призвали Шольца обозначить позицию о передаче танков Киеву - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/polsha-1846735471.html
Власти Польши призвали Шольца обозначить позицию о передаче танков Киеву
Власти Польши призвали Шольца обозначить позицию о передаче танков Киеву - РИА Новости, 23.01.2023
Власти Польши призвали Шольца обозначить позицию о передаче танков Киеву
Польша после заявлений главы МИД ФРГ хотела бы знать мнение канцлера Олафа Шольца по передаче другими странами танков Leopard Киеву, заявил глава Бюро... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:45
2023-01-23T12:13
в мире
польша
украина
германия
нато
олаф шольц
анналена бербок
марчин пшидач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Польша после заявлений главы МИД ФРГ хотела бы знать мнение канцлера Олафа Шольца по передаче другими странами танков Leopard Киеву, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио. В воскресенье министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят. "В соответствии с международным правом министр иностранных дел имеет право представлять государство и представлять позицию данного государства. Формальном и формально-правовом смысле позиция министра иностранных дел должно хватить, но, имея представление о том, как выглядит дискуссия внутри Германии, наверное, мы бы имели больше уверенности, что заявление о согласии будет рассмотрено положительно, если бы эту позицию представил и канцлер Шольц, потому, что в последнее время доходило до различных споров между "Зелеными" и социал-демократами", - сказал Пшидач. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230122/polsha-1846599823.html
https://ria.ru/20230121/polsha-1846509560.html
польша
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_02956838993528d092799c34fbda4a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, германия, нато, олаф шольц, анналена бербок, марчин пшидач
В мире, Польша, Украина, Германия, НАТО, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Марчин Пшидач
11:45 23.01.2023 (обновлено: 12:13 23.01.2023)
 
Власти Польши призвали Шольца обозначить позицию о передаче танков Киеву

Власти Польши призвали Шольца вслед за Бербок обозначить позицию о передаче танков Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Польша после заявлений главы МИД ФРГ хотела бы знать мнение канцлера Олафа Шольца по передаче другими странами танков Leopard Киеву, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
В воскресенье министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 15:11
Премьер Польши заговорил о новой коалиции без Германии
"В соответствии с международным правом министр иностранных дел имеет право представлять государство и представлять позицию данного государства. Формальном и формально-правовом смысле позиция министра иностранных дел должно хватить, но, имея представление о том, как выглядит дискуссия внутри Германии, наверное, мы бы имели больше уверенности, что заявление о согласии будет рассмотрено положительно, если бы эту позицию представил и канцлер Шольц, потому, что в последнее время доходило до различных споров между "Зелеными" и социал-демократами", - сказал Пшидач.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений
21 января, 21:02Специальная военная операция на Украине
Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить Западную Украину
 
В миреПольшаУкраинаГерманияНАТООлаф ШольцАнналена БербокМарчин Пшидач
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала