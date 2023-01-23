https://ria.ru/20230123/pokushenie-1846700024.html

Рогозин опроверг версию о наведении удара в Донецке по телефонам

Рогозин опроверг версию о наведении удара в Донецке по телефонам - РИА Новости, 23.01.2023

Рогозин опроверг версию о наведении удара в Донецке по телефонам

Версия о наведении украинской артиллерии по скоплению московских телефонов при обстреле в Донецке группы экспертов "Царские волки" не соответствует... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:44

2023-01-23T09:44

2023-01-23T12:11

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

донецк

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Версия о наведении украинской артиллерии по скоплению московских телефонов при обстреле в Донецке группы экспертов "Царские волки" не соответствует действительности, сообщил руководитель группы и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию. "Такого рода операция, которая была осуществлена против нашей группы, она, конечно, была хорошо спланирована. Я по мере возможности что-то там читал, отзывы наших домашних диванных блогеров. Хочу сказать, что версия по поводу телефонов и так далее – это чушь собачья, потому что мы люди опытные, мы никогда не пользуемся никакими московскими номерами, у нас исключительно связь местная", - сказал Рогозин. В прошлом году стало известно, что Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В 2022 году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

https://ria.ru/20230123/pokushenie-1846691351.html

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846680881.html

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донецкая народная республика

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дмитрий рогозин, донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика