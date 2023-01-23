09:44 23.01.2023 (обновлено: 12:11 23.01.2023)
Рогозин опроверг версию о наведении удара в Донецке по телефонам
Рогозин опроверг версию о наведении удара по телефонам при покушении на него в Донецке
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРуководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости
Руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Версия о наведении украинской артиллерии по скоплению московских телефонов при обстреле в Донецке группы экспертов "Царские волки" не соответствует действительности, сообщил руководитель группы и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.
Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.
"Такого рода операция, которая была осуществлена против нашей группы, она, конечно, была хорошо спланирована. Я по мере возможности что-то там читал, отзывы наших домашних диванных блогеров. Хочу сказать, что версия по поводу телефонов и так далее – это чушь собачья, потому что мы люди опытные, мы никогда не пользуемся никакими московскими номерами, у нас исключительно связь местная", - сказал Рогозин.
В прошлом году стало известно, что Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
В 2022 году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.