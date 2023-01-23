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Рогозин опроверг версию о наведении удара в Донецке по телефонам - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/pokushenie-1846700024.html
Рогозин опроверг версию о наведении удара в Донецке по телефонам
Рогозин опроверг версию о наведении удара в Донецке по телефонам - РИА Новости, 23.01.2023
Рогозин опроверг версию о наведении удара в Донецке по телефонам
Версия о наведении украинской артиллерии по скоплению московских телефонов при обстреле в Донецке группы экспертов "Царские волки" не соответствует... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:44
2023-01-23T12:11
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Версия о наведении украинской артиллерии по скоплению московских телефонов при обстреле в Донецке группы экспертов "Царские волки" не соответствует действительности, сообщил руководитель группы и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию. "Такого рода операция, которая была осуществлена против нашей группы, она, конечно, была хорошо спланирована. Я по мере возможности что-то там читал, отзывы наших домашних диванных блогеров. Хочу сказать, что версия по поводу телефонов и так далее – это чушь собачья, потому что мы люди опытные, мы никогда не пользуемся никакими московскими номерами, у нас исключительно связь местная", - сказал Рогозин. В прошлом году стало известно, что Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В 2022 году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230123/pokushenie-1846691351.html
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донецк
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дмитрий рогозин, донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
09:44 23.01.2023 (обновлено: 12:11 23.01.2023)
 
Рогозин опроверг версию о наведении удара в Донецке по телефонам

Рогозин опроверг версию о наведении удара по телефонам при покушении на него в Донецке

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРуководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости
Руководитель группы военных советников Царские волки Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Версия о наведении украинской артиллерии по скоплению московских телефонов при обстреле в Донецке группы экспертов "Царские волки" не соответствует действительности, сообщил руководитель группы и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.
Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, 21 декабря попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.
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Вчера, 09:05Специальная военная операция на Украине
Рогозин заявил о причастности Запада к покушению на него
"Такого рода операция, которая была осуществлена против нашей группы, она, конечно, была хорошо спланирована. Я по мере возможности что-то там читал, отзывы наших домашних диванных блогеров. Хочу сказать, что версия по поводу телефонов и так далее – это чушь собачья, потому что мы люди опытные, мы никогда не пользуемся никакими московскими номерами, у нас исключительно связь местная", - сказал Рогозин.
В прошлом году стало известно, что Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
В 2022 году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
Руководитель группы военных советников Царские волки Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинДонецкДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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