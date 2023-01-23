https://ria.ru/20230123/pokupki-1846670409.html

Стало известно, сколько россиян предпочитают совершать покупки офлайн

Стало известно, сколько россиян предпочитают совершать покупки офлайн - РИА Новости, 23.01.2023

Стало известно, сколько россиян предпочитают совершать покупки офлайн

Почти 70% россиян по-прежнему предпочитают совершать покупки офлайн, в частности выбирая магазины около дома, следует из материалов консалтинговой компании... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T01:40

2023-01-23T01:40

2023-01-23T01:40

общество

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Почти 70% россиян по-прежнему предпочитают совершать покупки офлайн, в частности выбирая магазины около дома, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что за последние полгода для половины опрошенных возросла роль промоакций. По словам экспертов, потребители подчеркивают, что, помимо скидок и широкого ассортимента, им важно масштабное информирование об акциях и увеличение сроков их проведения. Для 40% респондентов более значимую роль стали играть системы лояльности, при этом наиболее ценится прямая выгода в виде скидок, бонусов и кешбэка. "Российским покупателям важен физический опыт при выборе товара. Об этом заявили более 56% опрошенных, при этом триггером для перехода в онлайн может стать более выгодное ценовое предложение, снижение стоимости доставки, а также уменьшение минимальной стоимости заказа", - отмечает младший партнер консалтинговой компании Евгений Якушкин.

https://ria.ru/20230123/lekarstva-1846666472.html

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общество, россия