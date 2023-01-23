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Подозреваемый в убийстве матери в Москве оказался психически нездоров - РИА Новости, 23.01.2023
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Подозреваемый в убийстве матери в Москве оказался психически нездоров
Подозреваемый в убийстве матери в Москве оказался психически нездоров - РИА Новости, 23.01.2023
Подозреваемый в убийстве матери в Москве оказался психически нездоров
Уголовное дело возбуждено против москвича, которого заподозрили в убийстве матери и покушении на сестру на западе Москвы, при этом установлено, что он страдает... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:39
2023-01-23T18:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против москвича, которого заподозрили в убийстве матери и покушении на сестру на западе Москвы, при этом установлено, что он страдает психическим расстройством, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее в понедельник московская прокуратура сообщила о задержании мужчины, которого заподозрили в убийстве матери и ранении сестры на западе столицы - девушка госпитализирована с ножевыми ранениями. "Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления… "убийство" и "покушение на убийство", - сказала Иванова. Она добавила, что, по данным следствия, убийство произошло из-за ссоры. "Установлено, что мужчина страдал расстройством психики, ему будет назначена психолого-психиатрическая стационарная экспертиза", - подчеркнула Иванова. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, предварительно, мужчина страдает шизофренией.
https://ria.ru/20220709/pamyatnik-1801478267.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
16:39 23.01.2023 (обновлено: 18:13 23.01.2023)
 
Подозреваемый в убийстве матери в Москве оказался психически нездоров

Подозреваемый в убийстве матери в Москве, предварительно, страдает шизофренией

© Фото : СУСК России по Московской областиЗадержан подозреваемый в убийстве матери и покушении на убийство сестры на западе Москвы
Задержан подозреваемый в убийстве матери и покушении на убийство сестры на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : СУСК России по Московской области
Задержан подозреваемый в убийстве матери и покушении на убийство сестры на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против москвича, которого заподозрили в убийстве матери и покушении на сестру на западе Москвы, при этом установлено, что он страдает психическим расстройством, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее в понедельник московская прокуратура сообщила о задержании мужчины, которого заподозрили в убийстве матери и ранении сестры на западе столицы - девушка госпитализирована с ножевыми ранениями.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления… "убийство" и "покушение на убийство", - сказала Иванова.
Она добавила, что, по данным следствия, убийство произошло из-за ссоры.
"Установлено, что мужчина страдал расстройством психики, ему будет назначена психолого-психиатрическая стационарная экспертиза", - подчеркнула Иванова.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, предварительно, мужчина страдает шизофренией.
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