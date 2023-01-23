https://ria.ru/20230123/podozrevaemyy-1846857529.html

Подозреваемый в убийстве матери в Москве оказался психически нездоров

Подозреваемый в убийстве матери в Москве оказался психически нездоров - РИА Новости, 23.01.2023

Подозреваемый в убийстве матери в Москве оказался психически нездоров

Уголовное дело возбуждено против москвича, которого заподозрили в убийстве матери и покушении на сестру на западе Москвы, при этом установлено, что он страдает... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:39

2023-01-23T16:39

2023-01-23T18:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против москвича, которого заподозрили в убийстве матери и покушении на сестру на западе Москвы, при этом установлено, что он страдает психическим расстройством, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее в понедельник московская прокуратура сообщила о задержании мужчины, которого заподозрили в убийстве матери и ранении сестры на западе столицы - девушка госпитализирована с ножевыми ранениями. "Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления… "убийство" и "покушение на убийство", - сказала Иванова. Она добавила, что, по данным следствия, убийство произошло из-за ссоры. "Установлено, что мужчина страдал расстройством психики, ему будет назначена психолого-психиатрическая стационарная экспертиза", - подчеркнула Иванова. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, предварительно, мужчина страдает шизофренией.

https://ria.ru/20220709/pamyatnik-1801478267.html

https://ria.ru/20230108/ubiystvo-1843455551.html

москва

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происшествия, москва