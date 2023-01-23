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Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо - РИА Новости, 23.01.2023
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Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо
Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо - РИА Новости, 23.01.2023
Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо
Россия в ходе деловой встречи в Гаване предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо: с помощью такого механизма можно было бы обеспечить... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:27
2023-01-23T14:47
экономика
куба
россия
борис титов
гавана
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия в ходе деловой встречи в Гаване предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо: с помощью такого механизма можно было бы обеспечить защиту финансовой системы Кубы от внешних санкций, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена, председателя Делового совета Россия — Куба Бориса Титова. "Россия предложила Кубе вывести экономику из тени с помощью единого расчетного центра на базе цифрового песо. Проект обсуждался в ходе встречи в Гаване уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, председателя Делового совета Россия — Куба Бориса Титова с главой Центрального банка Республики Куба Мартой Гонсалес", — сказано в сообщении. По словам Титова, российская сторона готова предложить Кубе собственный опыт создания цифровой среды для предпринимателей. Речь идет о создании на Кубе специального расчетного центра с банковской лицензией, через который проходили бы финансовые транзакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам. "Экономика наших партнеров крайне нуждается в двух вещах: обелении денежных потоков с одновременным повышением удобства ведения бизнеса и защите финансовой системы от внешних санкций. Мы предложили комбинированный инструмент, который, на наш взгляд, способен решить обе задачи", — пояснил Титов. Россия в настоящее время активно работает над внедрением цифрового рубля, уже завершено создание прототипа платформы цифрового рубля. Эмитент и оператор платформы — ЦБ, а клиенты открывают цифровые кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.
https://ria.ru/20230123/kuba-1846679502.html
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экономика, куба, россия, борис титов, гавана
Экономика, Куба, Россия, Борис Титов, Гавана
08:27 23.01.2023 (обновлено: 14:47 23.01.2023)
 
Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо

Омбудсмен Титов: Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на XXV Петербургском международном экономическом форуме — 2022
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на XXV Петербургском международном экономическом форуме — 2022 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия в ходе деловой встречи в Гаване предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо: с помощью такого механизма можно было бы обеспечить защиту финансовой системы Кубы от внешних санкций, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена, председателя Делового совета Россия — Куба Бориса Титова.
"Россия предложила Кубе вывести экономику из тени с помощью единого расчетного центра на базе цифрового песо. Проект обсуждался в ходе встречи в Гаване уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, председателя Делового совета Россия — Куба Бориса Титова с главой Центрального банка Республики Куба Мартой Гонсалес", — сказано в сообщении.
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По словам Титова, российская сторона готова предложить Кубе собственный опыт создания цифровой среды для предпринимателей. Речь идет о создании на Кубе специального расчетного центра с банковской лицензией, через который проходили бы финансовые транзакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам.
"Экономика наших партнеров крайне нуждается в двух вещах: обелении денежных потоков с одновременным повышением удобства ведения бизнеса и защите финансовой системы от внешних санкций. Мы предложили комбинированный инструмент, который, на наш взгляд, способен решить обе задачи", — пояснил Титов.
Россия в настоящее время активно работает над внедрением цифрового рубля, уже завершено создание прототипа платформы цифрового рубля. Эмитент и оператор платформы — ЦБ, а клиенты открывают цифровые кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.
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