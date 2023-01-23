https://ria.ru/20230123/peso-1846687871.html

Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо

Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо - РИА Новости, 23.01.2023

Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо

Россия в ходе деловой встречи в Гаване предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо: с помощью такого механизма можно было бы обеспечить... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:27

2023-01-23T08:27

2023-01-23T14:47

экономика

куба

россия

борис титов

гавана

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия в ходе деловой встречи в Гаване предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо: с помощью такого механизма можно было бы обеспечить защиту финансовой системы Кубы от внешних санкций, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена, председателя Делового совета Россия — Куба Бориса Титова. "Россия предложила Кубе вывести экономику из тени с помощью единого расчетного центра на базе цифрового песо. Проект обсуждался в ходе встречи в Гаване уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, председателя Делового совета Россия — Куба Бориса Титова с главой Центрального банка Республики Куба Мартой Гонсалес", — сказано в сообщении. По словам Титова, российская сторона готова предложить Кубе собственный опыт создания цифровой среды для предпринимателей. Речь идет о создании на Кубе специального расчетного центра с банковской лицензией, через который проходили бы финансовые транзакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам. "Экономика наших партнеров крайне нуждается в двух вещах: обелении денежных потоков с одновременным повышением удобства ведения бизнеса и защите финансовой системы от внешних санкций. Мы предложили комбинированный инструмент, который, на наш взгляд, способен решить обе задачи", — пояснил Титов. Россия в настоящее время активно работает над внедрением цифрового рубля, уже завершено создание прототипа платформы цифрового рубля. Эмитент и оператор платформы — ЦБ, а клиенты открывают цифровые кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.

https://ria.ru/20230123/kuba-1846679502.html

https://ria.ru/20221208/kuba-1837261490.html

куба

россия

гавана

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, куба, россия, борис титов, гавана