Рейтинг@Mail.ru
В Перу продолжаются протесты - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/peru-1846944932.html
В Перу продолжаются протесты
В Перу продолжаются протесты - РИА Новости, 23.01.2023
В Перу продолжаются протесты
Общенациональная забастовка в Перу продолжается пятый день подряд - конфедерация трудящихся созывает на вторник новый национальный марш с требованием отставки... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:02
2023-01-23T23:02
в мире
педро кастильо
перу
лима (город)
куско (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958844_0:122:2889:1747_1920x0_80_0_0_7cc52f41dd471185f3f71638a09f51de.jpg
МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Общенациональная забастовка в Перу продолжается пятый день подряд - конфедерация трудящихся созывает на вторник новый национальный марш с требованием отставки президента и конгресса и принятия новой конституции, а в столицу Лиму выдвигаются новые группы протестующих из регионов. "В 10 регионах зафиксированы 74 перекрытых дороги и на настоящий момент - 18 национальных шоссе", - говорится в сообщении в блоге Управления наземных перевозок людей, грузов и товаров минтранса Перу.Сторонники экс-президента Педро Кастильо с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 55 человек. Общенациональная акция прошла 19 января, после чего манифестации не утихали в столице и крупных городах. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов. Всеобщая конфедерация рабочих Перу в понедельник призвала к новому национальному маршу 24 января. В списке требований рабочих - отставка президента Дины Болуарте, конгрессменов и принятие новой конституции. По информации местных изданий, протестующие вновь выдвигаются из регионов в столицу - в марше во вторник планируют принять участие сторонники Кастильо, коренные жители, члены профсоюзов врачей и студенты из Кахамарки, Апуримака, Ламбаеке, Пуно, Куско, Уанкавелики и Андауайласа. Со ссылкой на закупочные документы издание Republica сообщило, что полиция страны запросила немедленную закупку 230 тысяч боеприпасов со слезоточивым газом и более 600 тысяч единиц экипировки и оборудования для борьбы с беспорядками. После первого общенационального марша 19 января президент Дина Болуарте заявила, что ситуация в стране находится под контролем правительства, "сплоченного как никогда", и пообещала уголовные дела в отношении зачинщиков насилия и мародерства. По ее словам, правительство Перу по-прежнему готово к открытому и мирному обсуждению всех требований протестующих. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
https://ria.ru/20221220/ubezhische-1840091008.html
https://ria.ru/20230121/peru-1846508946.html
перу
лима (город)
куско (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2b022fc9c59752a2933356f4796d315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, педро кастильо, перу, лима (город), куско (город)
В мире, Педро Кастильо, Перу, Лима (город), Куско (город)
23:02 23.01.2023
 
В Перу продолжаются протесты

В Перу пятый день подряд продолжается общенациональная забастовка

© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Общенациональная забастовка в Перу продолжается пятый день подряд - конфедерация трудящихся созывает на вторник новый национальный марш с требованием отставки президента и конгресса и принятия новой конституции, а в столицу Лиму выдвигаются новые группы протестующих из регионов.
"В 10 регионах зафиксированы 74 перекрытых дороги и на настоящий момент - 18 национальных шоссе", - говорится в сообщении в блоге Управления наземных перевозок людей, грузов и товаров минтранса Перу.
Экс-президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 18:35
Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо
Сторонники экс-президента Педро Кастильо с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 55 человек. Общенациональная акция прошла 19 января, после чего манифестации не утихали в столице и крупных городах. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.
Всеобщая конфедерация рабочих Перу в понедельник призвала к новому национальному маршу 24 января. В списке требований рабочих - отставка президента Дины Болуарте, конгрессменов и принятие новой конституции.
По информации местных изданий, протестующие вновь выдвигаются из регионов в столицу - в марше во вторник планируют принять участие сторонники Кастильо, коренные жители, члены профсоюзов врачей и студенты из Кахамарки, Апуримака, Ламбаеке, Пуно, Куско, Уанкавелики и Андауайласа.
Со ссылкой на закупочные документы издание Republica сообщило, что полиция страны запросила немедленную закупку 230 тысяч боеприпасов со слезоточивым газом и более 600 тысяч единиц экипировки и оборудования для борьбы с беспорядками.
После первого общенационального марша 19 января президент Дина Болуарте заявила, что ситуация в стране находится под контролем правительства, "сплоченного как никогда", и пообещала уголовные дела в отношении зачинщиков насилия и мародерства. По ее словам, правительство Перу по-прежнему готово к открытому и мирному обсуждению всех требований протестующих.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 20:50
ЕС призвал власти Перу принять меры для восстановления спокойствия
 
В миреПедро КастильоПеруЛима (город)Куско (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала