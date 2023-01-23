https://ria.ru/20230123/peru-1846944932.html

В Перу продолжаются протесты

В Перу продолжаются протесты - РИА Новости, 23.01.2023

В Перу продолжаются протесты

Общенациональная забастовка в Перу продолжается пятый день подряд - конфедерация трудящихся созывает на вторник новый национальный марш с требованием отставки... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:02

2023-01-23T23:02

2023-01-23T23:02

в мире

педро кастильо

перу

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куско (город)

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МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Общенациональная забастовка в Перу продолжается пятый день подряд - конфедерация трудящихся созывает на вторник новый национальный марш с требованием отставки президента и конгресса и принятия новой конституции, а в столицу Лиму выдвигаются новые группы протестующих из регионов. "В 10 регионах зафиксированы 74 перекрытых дороги и на настоящий момент - 18 национальных шоссе", - говорится в сообщении в блоге Управления наземных перевозок людей, грузов и товаров минтранса Перу.Сторонники экс-президента Педро Кастильо с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 55 человек. Общенациональная акция прошла 19 января, после чего манифестации не утихали в столице и крупных городах. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов. Всеобщая конфедерация рабочих Перу в понедельник призвала к новому национальному маршу 24 января. В списке требований рабочих - отставка президента Дины Болуарте, конгрессменов и принятие новой конституции. По информации местных изданий, протестующие вновь выдвигаются из регионов в столицу - в марше во вторник планируют принять участие сторонники Кастильо, коренные жители, члены профсоюзов врачей и студенты из Кахамарки, Апуримака, Ламбаеке, Пуно, Куско, Уанкавелики и Андауайласа. Со ссылкой на закупочные документы издание Republica сообщило, что полиция страны запросила немедленную закупку 230 тысяч боеприпасов со слезоточивым газом и более 600 тысяч единиц экипировки и оборудования для борьбы с беспорядками. После первого общенационального марша 19 января президент Дина Болуарте заявила, что ситуация в стране находится под контролем правительства, "сплоченного как никогда", и пообещала уголовные дела в отношении зачинщиков насилия и мародерства. По ее словам, правительство Перу по-прежнему готово к открытому и мирному обсуждению всех требований протестующих. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.

https://ria.ru/20221220/ubezhische-1840091008.html

https://ria.ru/20230121/peru-1846508946.html

перу

лима (город)

куско (город)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу, лима (город), куско (город)