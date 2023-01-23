https://ria.ru/20230123/peregovory-1846753606.html
В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров России и Украины
В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.01.2023
В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров России и Украины
Никаких условий для переговоров России и Украины в настоящий момент нет ни де-факто, ни де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:42
2023-01-23T12:42
2023-01-23T12:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Никаких условий для переговоров России и Украины в настоящий момент нет ни де-факто, ни де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент - ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно - никаких условий для таких переговоров нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, настало ли время для переговоров между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846751308.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, киев, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров России и Украины
Песков заявил, что никаких условий для переговоров России и Украины в настоящий момент нет