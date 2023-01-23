https://ria.ru/20230123/peregovory-1846753606.html

В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров России и Украины

В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.01.2023

В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров России и Украины

Никаких условий для переговоров России и Украины в настоящий момент нет ни де-факто, ни де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:42

2023-01-23T12:42

2023-01-23T12:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

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дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Никаких условий для переговоров России и Украины в настоящий момент нет ни де-факто, ни де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент - ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно - никаких условий для таких переговоров нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, настало ли время для переговоров между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846751308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, дмитрий песков, в мире